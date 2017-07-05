Белорусов с жильем обложат «налогом на роскошь» 21 5.07.2017, 8:57

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Налоговая готовит хитрый маневр.

Прохудившаяся Государственная казна нуждается в срочном наполнении дензнаками. Но нельзя же обидеть «себя любимых» и обложить налогом тех, кому в Беларуси «жить хорошо». О маленькой хитрости, которую задумала белорусская налоговая, сайту Charter97.org рассказал доктор экономических наук Борис Желиба.

- Вчера министр по налогам и сборам Сергей Наливайко озвучил интересную инициативу: налог на богатство в Беларуси вводить не будут, а вот налог на недвижимость пересмотрят. Что это может означать на практике?

- Со стороны Министерства по налогам и сборам – это хитрый шаг под чутким руководством главного «мытаря» страны. Потому что под налог на недвижимость охватывает достаточно много людей и очень широкие слои населения.

На сегодняшний день он в Беларуси очень небольшой – около 0,1%, и платят его далеко не все. В основном это те, кто имеют частные дома: в деревнях или частном секторе городов.

В развитых странах есть так называемый налог на богатство, или налог на роскошь, который связан не только с недвижимостью, и далеко не с такой недвижимостью, которой владеют большинство простых белорусов.

Такой налог как раз-то и был бы актуальным для Беларуси и особенно – для нашего восточного соседа, России. Потому что дифференциация населения по уровню жизни и доходам в России просто огромна. Но и в Беларуси уже коэффициент расслоения (отношение уровня доходов 10% наиболее обеспеченных к 10% наименее обеспеченных) составляет около 5-6. То есть доходы наиболее обеспеченных в 5-6 раз превышают доходы наименее обеспеченных.

И белорусский бюджет, и российский испытывают острую потребность пополнения доходной части и ищут, с кого еще можно было бы «взять», какие еще налоги можно «ввести». Налог на роскошь в классическом виде, как на Западе, как раз и был бы актуальным. Его ввести несложно, и развитые страны давно им пользуются. В белорусском варианте под такой налог попали бы владельцы элитных коттеджей (наподобие Дроздов), супердорогих иномарок (таких, как «Майбах»), эксклюзивных драгоценностей, произведений искусства.

Но такой налог на роскошь никогда не примут – ни в России, ни в Беларуси. По одной простой причине: во власти и в «парламентах» обеих стран сидят как раз те люди, которые относятся к супербогатым. Владельцы коттеджей, иномарок и прочего.

Поэтому налог на роскошь в классическом виде никогда не будет введен. Иначе придется «раскулачить» тех, кто находится у руля государства. Такая вот суровая правда жизни.

- То есть, получается, что этот налог с супербогатых решили переложить на плечи широкого слоя белорусов, у которых есть хоть какая-то недвижимость?

- Совершенно верно! Налог на недвижимость позволяет собрать лишнюю дань с людей, которые хоть чем-то владеют. А таких людей достаточно много. И этот налог власти в скором времени могут поднять. Это затронет самых простых граждан, владельцев обычных частных домов – в деревнях, в пригородах, в частном секторе больших городов. Я бы не отнес этих людей к «богатым», это широкие слои населения со средним достатком.

Это просто еще один хитрый способ содрать лишний «клок шерсти» и пополнить бюджет за счет значительных масс граждан. А те, кто подпадает под налог на богатство, останутся нетронутыми.

- Попадут ли под налог на недвижимость многочисленные резиденции Лукашенко, которых в последнее время находят все больше и больше?

- Ну, Лукашенко у нас ведь «бездомный», как он сам любит козырять. И здесь такой особый случай, когда он действительно говорит правду. Все эти резиденции – государственная собственность.

И знаете: пусть они такими и остаются. Ведь ничто не вечно под Луной: пусть лучше кто-то другой потом ими пользуется.