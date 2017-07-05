Режиссер парада в Минске: Надо было вывезти унитаз огромных размеров

Режиссер парада в Минске: Надо было вывезти унитаз огромных размеров31
- 5.07.2017, 9:00
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По мнению Вячеслава Панина, это был бы хороший художественный образ.
На параде 3 июля в Минске была не только военная, но и гражданская часть. Зрителям показали танец тракторов, свою продукцию продемонстрировали белорусские предприятия. Компания «Керамин», например, — ванны, умывальники и унитазы, «Атлант» — холодильники и стиральные машины, мясокомбинаты — тушенку.
Главный режиссер-постановщик гражданской части праздничного шествия, художественный руководитель Молодежного театра эстрады Вячеслав Панин объяснил, кто решал, что именно и как будут представлять производители.
Вячеслав Панин в комментарии tut.by заметил, что доволен тем, как прошел парад.
— Очень качественная работа была. Единогласно все оценили после парада, все были очень довольны. Я помню первые парады техники еще на площади Независимости. Мы тогда стояли и смотрели на это унылое зрелище. Это было лет 17-20 назад. Шли друг за другом автобусы, троллейбусы, машины, уныло шли, не оформлены, там пару флажков торчало. А сейчас все-таки какая-то креативность появилась в этом движении. Было интересно смотреть, — заметил он.
Главный режиссер-постановщик гражданской части шествия обратил внимание, что в этом году перед ним стояла задача «поставить яркую-яркую точку в этом праздничном шествии, состоящем из военного парада, парада гражданской техники и заключительного номера на 2,5 тысячи человек».
— Это правильно, потому что главная функция любого праздника — это ориентация общества на определенные ценности.
Он заметил, что сложностей в подготовке шествия не было, но были небольшие организационные трудности.
— Одни отвечают за людей (это учебные заведения), другие — за костюмы, художественное оформление делает город — все нужно состыковать… Но все отлично работали. Если что-то возникало, то тут же все исправляли.
Режиссер говорит: предприятия сами решали, какую продукцию будут показывать. Например, на прогонах унитазов от «Керамина» не было, инсталляция появилась на самом параде.
— Я даже не знал об этом, это была их инициатива. Можно было унитазы и не выставлять.
— Там даже ершик был…
— Это «Керамин» собственную инициативу проявил. Понимаете, в праздниках много инициатив — за всем не уследишь… Производят они эту продукцию, что в этом страшного? Проехали и забыли. В прошлое не заглядывайте, смотрите в будущее.
По его словам, хорошо себя представили производители молочной продукции: «они сделали большие банки, этикетки». То есть обыграли и показали продукцию не в натуральном размере, а в несколько раз больше.
— Если бы был не натуральный унитаз, а его увеличили, и туда смывались все наши пороки… Вот это был бы художественный образ.