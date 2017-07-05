Путина оставили в дураках 2 Наталья Гулевская, «Обозреватель»

5.07.2017, 9:27

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Как кремлевский стратег «многоходовочку» провалил.

Единственное преступление, которое не может быть совершено без мотива — это заказное убийство.

Провозглашен вердикт присяжных заседателей, но вопросов почему-то не стало меньше, а, наоборот, все вовлеченные персоналии и структуры в это криминальное чтиво по сей день не могут расписать пулю этого преферанса.

Все важные особы Кремля и Лубянки, видимо, остались в дураках, и то, что случилось после убийства Немцова, не только принесло раскол в политические элиты путинской вертикали, но и напугало власть настолько сильно, что уже ни Путин, ни высокопоставленные персоны путинского режима не думают о власти, а ищут гарантии своей безопасности.

Как бы не пытались следователи, прокуроры, судьи и посвященные в этот кейс должностные лица скрыть свой страх, раздражение и буквальное неведение происходящего, все равно эпизодично можно рассмотреть, что убийство Бориса Немцова было выполнено настолько безупречно, что у следствия фактически не оказалось ни улик, ни следов, ни хоть каких-нибудь существенных зацепок. Все, что удалось "сыщикам" — это выйти на фейкового организатора, некоего генерала спецслужб, который в расцвете сил тут же скоропостижно скончался от сердечной недостаточности.

Все это уродство в правоохранительной системе итог столетнего правления по сути преступной власти, в системе которой была начисто искоренена способность к выявлению причинно-следственной связи.

Убийство Немцова могло быть напрямую связано с попыткой неких сил, найдя брешь в европейской энергетической хартии, изменить существующую газотранспортную магистраль и выстроить ее таким образом, чтобы максимально избежать посредников и долевых игроков. Колоссальные средства и дерзкие задумки были положены вначале в неудачу "Южного и Турецкого потоков", а затем инвестированы в осуществление "Северного потока -2". Но так как дело приходится иметь с явными бандитами и уголовниками, которые не только подмяли под себя все энергоресурсы, но и узурпировали высшие органы власти, живым Немцова, бывшего министра топлива и энергетики, который стал непримиримым противником Путина и его окружения, оставлять было нельзя, так как он был особо опасен и нес прямую угрозу этому "проекту".

Отсюда и родилась мысль осуществить убийство таким образом, чтобы не только мотив, но и все участники этого преступления "канули в Лету". По всем имеющимся открытым источникам обстоятельств этого уголовного дела, вероятнее всего, заказчики этого преступления анонимно, через одного из генералов спецслужб, предложили выполнить заказ в виде публичного убийства Бориса Немцова.

Конечно, это предложение сразу же, как видимо и предполагалось, было передано на самый верх, и наши мастера "проверочных закупок" взялись за этот тонкий и кропотливый заказ. ФСБ, ФСО, СКР и прочие "глыбы" оперативной деятельности стали разрабатывать остросюжетный план по "ликвидации" Немцова, и передав его заказчику, получили одобрение и часть обещанного гонорара. Запросив у чеченцев лучших исполнителей для этого заказа, чекисты, предвкушая взять с поличным при передаче доказательств этих дерзких заказчиков, посмевших нанять их самих на роли убийц и слежки.

В намеченный день и время Борису Немцову не удалось попасть на место предполагаемой имитации расправы, он был убит чуть раньше, тем самым спутав всем все карты, и оставив в дураках Кремль и все спецслужбы путинской России. Услышав о реальном убийстве, чеченцы бросились врассыпную, некоторые пошли даже на крайние меры, но каждый из всей цепочки этой спецоперации Кремля уверен, что его подставили, и до сих пор не могут понять, кто, как и почему убил Немцова.

Найти убийцу, конечно не просто, но только отказавшись от "Северного потока — 2", можно будет проследить, кто от этого понесет значительные убытки.

Поэтому на скамье подсудимых нет ни одного реального убийцы, так как в таких заказных убийствах подчищают всех без исключения, и не только пособников и исполнителей, но и организаторов подобных убийств. Сейчас все складывается в одну корзину — "Северный поток — 2" для нас обесценивается, Кремль становится сговорчивым, а родственники потерпевшего получают головокружительные перспективы своего роста, и только США со своими принципами и санкциями не дают довести все это до логического конца и осуществить задуманное.

Наталья Гулевская, «Обозреватель»