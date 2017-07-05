Топ-5 шуток про военный парад в Минске 7 5.07.2017, 9:44

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«Самоходные соковыжималки», «баллистические сноповязалки», агрокарнавал - как только не называли белорусы лукашенковский парад.

А как же иначе реагировать на «шоу», когда вслед за военной техникой проходит «выставка достижений народного хозяйства» на колесах?

В этом году «вишенкой на торте» торжества стал унитаз, который продемонстрировали всему миру авторы сценария праздничного шоу, сообщает «Радыё Свабода».

Maxim Mirovich обыграл выражение «диванные войска» - так говорят о тех, кто свою решимость демонстрирует только в сети:

«На параде были представленных в том числе и диванные войска».

Юрий Халезин напомнил, что «народное хозяйство» Беларуси с начала российских «контрсанкций» пополнилась экзотическими сортами колбас, морепродуктами и несвойственными белорусскому климату фруктами и овощами:

«А колбасы, креветки, арбузы повезут?»

@mojo_fm иронизирует над заявлением Лукашенко взять под свой контроль развитие ИТ-индустрии в Беларуси:

«На следующем параде надо провезти на платформах столы с программистами за работой».

Кто знает, возможно, парад-2017 останется в памяти исключительно из-за демонстрации унитазов, которые провезти вслед танками:

Северин Квятковский:

- А унитазы вслед танками - это из-за страха?

- Нет! Из-за ненависти!