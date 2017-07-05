«Они поднимают флаг каждое утро, потому что это их стержень» Борислав Береза

5.07.2017, 10:20

Борислав Береза

В США человек уже рождается с уверенностью, что может стать президентом страны или владельцем корпорации.

4 июля на другой стороне земного шара праздновали День Независимости США и я вспомнил про первое знакомство с этим государством. И про первую лекцию о правах и обязанностях американца.

30 апреля 2007 года в часа дня мы, с Наталией Береза, впервые прилетели в США. Погодка была та еще. В магазинах, как раз появилась в продаже новая коллекция купальников, а на улице температура варьировалась от +6 до + 12. И ветер. Он пронизывал улицы «Большого яблока» и заставлял нас все время дрожать от холода.

Я представлял себе +12 иначе. Разместившись в отеле мы поехали встречаться с нашим старым другом. Саня к этому времени уже выучил язык, нашел работу в фирме по реставрации старинных ламп и искал другую работу. Более высокооплачиваемую и с лучшим соцпакетом. Но в тот момент у него было более важный вопрос - встреча с друзьями. Следующие несколько дней Саша водил и возил нас по Нью-Йорку показывая порт и биржу, потрясающий Центральный парк и русскоговорящий Бруклин, Центральную библиотеку и Мейэсис, Таймс-Сквер и Рокфеллер центр.

И мы постоянно общались. Но в первый день это был не диалог, а скорее монолог. Саша рассказывал о нюансах работы и страхования в штатах, о том у кого какие права и какие обязанности. Рассказывал он о том, как ему помогали, когда он только приехал и почему он, этнический украинец, принял решение жить в еврейском квартале. Кроме того, в течении дня мы общались с разными людьми - от лейтенанта полиции 8-го участка до совладельца клуба «Гудзон» на 58 вест стрит. День прошел очень ярко.

А вечером он с женой повели нас на мюзикл «Призрак в опер» на Бродвее. Несмотря на усилившийся холод в городе встреча получилась очень теплой и душевной. А какой ей быть если мы дружили уже многие годы. Уже после шоу, сидя в ресторане и поедая стейк, мы с Наташей эмоционально обсуждали увиденное. Не только архитектурные красоты города или бродвейское шоу, но людей. Их открытость и другой менталитет. А мой друг с женой слушали нас. И когда мы замолкли, то Саша произнес очень эмоциональную тираду, которая почти дословно врезалась мне в память:

- Слава, тут возможно все. Тут дети рождаются с мыслью, что они могут стать президентом страны или владельцем корпорации. Но для этого надо пахать и учиться. Надо много учиться. И потом много работать. И над собой в том числе. Слава, они построили свою страну для себя, но готовы принять любого, кто будет трудиться во благо Америки, соблюдать законы и делать страну более сильной. Они патриоты Слава! И фанаты своей страны. Они поднимают флаг каждое утро не потому что это модно или к этому их обязывают, а потому что патриотизм и любовь к США - это часть общей культуры. Это часть их самих. Их стержень. В большинстве своем они чтут закон, но четко следят за тем, чтобы никто не нарушил их права. От последнего бомжа на улице до ветерана войны во Вьетнаме и от полицейского до бухгалтера в Огайо, каждый знает не только, что он должен государству, но и что государство должно ему. Слав, они проще чем мы. Но это потому, что нас всю жизнь учили выживать, а они привыкли жить. И это их право, как жить. Они это право заслужили. Ты не представляешь, как красиво они отмечают День Святого Патрика или Пурим. Они умеют наслаждаться жизнью. Пашут, адски пашут, но и отдыхать умеют. Они заплатили кровью и потом за право стать нацией. И это право реализовали. Он американцы, Слава. Это страна возможностей. И мне тут нравится. Все честно - ты соблюдаешь законы и платишь налоги, но понимаешь, что получишь. Есть минусы. Но их значительно меньше, чем положительных моментов. И главное, что мой сын уже тут свой. Теперь это его страна. И только от него и его усилий зависит чего он добьется. Он может стать кем угодно, но придется для этого много пахать. Или может забить на все и жить на пособие. Это будет его выбор, - потом Саня на секунду замолк, о чем-то задумался и закончил, - Нет, я ошибся. Не кем угодно. Президентом стать не сможет. Для этого надо тут родиться. Но стать Вице-президентом ему же никто не мешает.

И мы выпили с ним за то, чтобы наши дети смогли реализовать свои возможности. А потом мы с женой и еще одним моим другом, который тоже уехал на ПМЖ из Киева в Сиэтл, отправились на машине через все штаты из Нью-Йорка в Лос Анжелес. И эта поездка длиной в 21 день подтвердила Сашины слова и принесла в нашу жизнь толику приключений. Но главное, что в этой поездке я действительно убедился в том, что США это не только страна возможностей и бескрайние территории, но и люди, которые остаются сутью Государства.

Я поздравляю США с днем независимости и желаю оставаться государством в котором власть помнит не только об обязанностях граждан, но и свято чтит права своих граждан. А нам хочу пожелать, чтобы для нас этот стандарт стал путеводной звездой в процессе построения сильного Государства!

Борислав Береза, «Фейсбук»