Фотофакт: Житель Слуцка жарит шашлык в паровозе 5 5.07.2017, 10:38

Случчанин превратил свой двор в зону отдыха и музей одновременно.

Сергей Дубина превратил двор своего дома в зону отдыха для родных и друзей. Он соорудил большой мангал в виде паровоза и создал музей под открытым небом, который постоянно пополняется предметами быта крестьян, пишет kurjer.info.

Живет Сергей в частном доме в районе Майского Посада.

«Украшения для своего двора делаю из подручных материалов. Кое-что находил на свалке или в лесу. Смотрю, валяется корч. Думаю: что из него можно сделать? Возможно, столик, стульчик или вазон для цветов», — говорит собеседник.

Мангал-паровоз

Мангал сделал по просьбе дочери. Сначала сварил из металла переднюю часть — это своего рода голова паровоза. Она открывается как шкатулка. Туда кладется уголь или дрова, сверху — шампуры или решетка с мясом».

Рельсы настоящие. Подарили их Сергею знакомые. Спустя время решил «прицепить» к паровозу вагон. Его тоже делал из металла, покрасил краской. В вагоне хранятся дрова для мангала.

«Знакомые подарили изображение Сталина, его прикрепил на голову паровоза. Значки с логотипом «БССР» купил на рынке «Поле чудес» в Ждановичах. Их повесил по бокам головы паровоза. Думаю и дальше обновлять свой мангал. Еще в ближайшее время рядом построю беседку с навесом»,—- рассказывает о своих планах на лето Сергей Дубина.

Для своего автомобиля житель Слуцка сделал дизайнерский гараж.

Сергей считает себя художником-самоучкой. Специального образования в этой области не имеет, в детстве не ходил в художественные кружки.

«Бывает, проходят мимо люди с детьми. Заметят во дворе ворота с котиком и просят сфотографироваться возле них. Никому не отказываю», — признается собеседник.

Возле калитки на клумбе стоит имитация пушки. Похожее оружие использовалось в 18-м веке.

«Не все верят, что пушка ненастоящая. Основание из металла. Ствол вырезал из дерева», — рассказывает Сергей Дубина.

Есть во дворе случчанина музей под открытым небом. Экспонаты, в основном, представляют предметы быта крестьян 19−20 века.

«Почти все экспонаты — подарки знакомых и друзей. Многие проводят ревизию на даче, ремонтируют родительские дома в деревне, разбирают старые сараи. В такие моменты и находятся экспонаты для моего музея», — говорит Сергей.