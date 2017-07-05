Мелитина Станюта снялась в фотосессии на улицах Минска
- 5.07.2017, 11:19
Белорусская грация позировала с гимнастическими приспособлениями.
Белорусская гимнастка Мелитина Станюта снялась в фотосессии на улицах Минска. Фото, на которых Станюта позирует с гимнастическими приспособлениями, напечатал туристический журнал Guest Guide, передает «Еврорадио».
Долгое время Мелитина Станюта была лидером белорусской сборной по художественной гимнастике. Но полгода назад, в декабре 2016 года, неожиданно завершила карьеру.