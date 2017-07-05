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Мелитина Станюта снялась в фотосессии на улицах Минска

  • 5.07.2017, 11:19
Мелита Станюта
Фото: Евгений Ерчак для Guest Guide

Белорусская грация позировала с гимнастическими приспособлениями.

Белорусская гимнастка Мелитина Станюта снялась в фотосессии на улицах Минска. Фото, на которых Станюта позирует с гимнастическими приспособлениями, напечатал туристический журнал Guest Guide, передает «Еврорадио».

Долгое время Мелитина Станюта была лидером белорусской сборной по художественной гимнастике. Но полгода назад, в декабре 2016 года, неожиданно завершила карьеру.


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