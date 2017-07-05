Эксперты рассказали, какое растительное масло самое полезное 5 5.07.2017, 11:52

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Исследование провели ученые из Туниса и Саудовской Аравии.

Оливковое масло первого отжима защищает печень от окислительного стресса – процесса, который вызван разрушительным воздействием свободных радикалов, которые приводят к старению тканей и повышают риск возникновения раковых образований, утверждают исследователи из Туниса и Саудовской Аравии, пишет healthyliving.com.ua.

Ученые провели эксперимент на крысах, которым давали оливковое масло. Оказалось, что в результате печень животных меньше страдала от воздействия токсинов, вызывающих окислительный стресс.

В частности, в печени этих крыс увеличивалась активность ферментов антиокислителей.

Эксперты полагают, что оливковое масло является самым эффективным средством контроля вызванного токсинами окислительного стресса, а его экстракт напрямую защищает клетки печени от вредоносного воздействия свободных радикалов.