Беларусь стала одним из лидеров по росту курса доллара 1 5.07.2017, 11:56

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В июне американская валюта в Беларуси подорожала на 3,72%.

Это второй показатель среди стран бывшего СССР после России (4,55%), свидетельствуют данные котировок центробанков, сообщает tut.by.

Далее следуют Казахстан (3,29%), Узбекистан (2,92%), Кыргызстан (1,60%) и Азербайджан (0,01%). Не изменился курс в Туркменистане, снизился — в Таджикистане (0,11%), Армении (0,32%), Молдове (0,37%), Грузии (0,83%), Украине (0,96%), Латвии, Литве и Эстонии (1,67%).

В самопровозглашенном Приднестровье, имеющем собственную финансовую систему, курс доллара вырос на 32,74% (с 11,30 до 15 рублей) — он был повышен в июне волевым решением властей.

Беларусь стала одной из 12 бывших республик СССР, где в январе-июне 2017 года официальный курс доллара США к национальной валюте снизился. По этому показателю Беларусь заняла десятое место — 1,27% (с 1,9585 до 1,9336 рубля); в январе-мае — восьмое, в январе-апреле и первом квартале — четвертое, в январе-феврале — третье, в январе — пятое.

Впереди оказались Молдова — 9,14% (снижение курса с 19,9814 до 18,1544 лея), Грузия — 9,05% (с 2,6468 до 2,4072 лари), Латвия, Литва и Эстония — по 7,63% (с 0,9487 до 0,8763 евро), Украина — 4,02% (с 27,190858 до 26,098994 гривны), Азербайджан — 3,87% (с 1,7707 до 1,7021 маната), Казахстан — 3,55% (с 333,29 до 321,46 тенге) и Россия — 2,59% (с 60,6569 до 59,0855 рубля).

Далее следуют Армения — 0,72% (с 483,94 до 480,47 драма) и Кыргызстан — 0,13% (с 69,2301 до 69,1367 сома).

Официальный курс доллара не изменился в Туркменистане (3,5 маната), вырос — в Таджикистане — на 11,86% (с 7,8762 до 8,8102 сомони) и Узбекистане — на 22,50% (с 3231,48 до 3958,56 сума).

По итогам 2016 года Беларусь заняла шестое место на территории бывшего СССР по темпам роста официального курса доллара к национальной валюте (на 5,47%), в 2015 и 2014 годах — третье (соответственно на 56,70 и 24,61%), в 2013-м — второе (на 10,97%), в 2012-м — четвертое (на 2,63%), в 2011-м — первое (на 178,33%), в 2010-м — седьмое (на 4,79%), в 2009-м — первое (на 30,14%), в 2008 году — девятое (на 2,33%).