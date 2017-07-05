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Польша и США ведут переговоры о поставках газа

  • 5.07.2017, 12:08
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Анджей Дуда
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Тема газовых поставок будет затронута на встрече президентов двух стран.

Варшава и Вашингтон обсуждают возможность подписания контракта о поставках американского сжиженного газа в Польшу.

Об этом в интервью PAP (Польское пресс-агентство) сообщил президент Польши Анджей Дуда (перевод – «Белсат»).

«Первые поставки уже были реализованы. Они имели тестовый характер… В настоящее время ведется работа, направленная на подписание долгосрочного контракта», – сказал польский президент.

7 июня США доставили в Польшу первую партию сжиженного газа.

Тема газовых поставок должна быть затронута 6 июля во время встречи главы США Дональда Трампа и Анджея Дуды в Варшаве.


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