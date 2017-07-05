Под Витебском русский медведь напал на охотника 10 5.07.2017, 12:03

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Хищники продолжают захаживать в белорусские деревни из обезлюдевших приграничных районов РФ.

История с медведем, который непрошеным заглянул на медовое угощение в витебскую деревню Лозоватку, получила неожиданное продолжение.

Медведь напал на охотника

В редакцию «Сельской газеты» позвонил читатель, который услышал от своего знакомого, что мишка добрался и до других деревень, а в одной из них якобы задрал лошадь, ранил жеребенка, а их хозяин лишь чудом избежал медвежьих объятий. Люди беспокоятся: будут ли все-таки приняты меры, чтобы избавиться от опасного соседа?

Председатель Яновичского сельсовета Александр Изобов новому слуху удивлен: в его агрогородке с субботы косолапого не видели. Зато он обозначился на опушке у деревни Лиопино. Это скорее хутор с единственным жителем Сергеем Казаковым. На вопрос о медведе сельчанин пожимает плечами:

— Ходит, и не один. Сам видел, как более мелкий переплывал возле деревни речку Касплю, а второй ждал на берегу. Видели их и пастухи. К моему подворью – а я держу скотину – близко не подходят. Ружья у меня нет, так что стараюсь просто быть осторожным, хожу с оглядкой.

До границы с Россией от его усадьбы не больше 10 километров, причем деревень там нет.

Председатель сельсовета высказал предположение, которое слышал от местных охотников. Мол, изначально с российской стороны в наши края забрела медведица, спасаясь от лютующих браконьеров. Позже у нее родились два малыша. Сейчас им примерно около года.

Возможно, одного заметили у Яновичей, второго – у Лиопино. В любом случае пока, по совету специалистов по охране природы, вечерами в Яново ненадолго включают пожарную сирену, чтобы держать дикого зверя на расстоянии.

Правда, сельчане опасаются, что, когда пойдет малина, а потом и яблоки, мишка может вновь пересечься с кем-то из местных. Кстати, первая встреча с ним произошла еще зимой: рыбаки, завидев его, драпанули через замерзшее озеро.

Еще одну встречу со зверем описал начальник Витебской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Савицкий. Зимой, когда знакомый охотник сидел на вышке в засаде, к ней подошел косолапый и начал шумно втягивать воздух. Стрелок от испуга стал бросать в него еловые ветки, но тот и ухом не повел, а позже спокойно удалился в лес. Мирного, видимо, нрава оказался. По последним данным, гуляет он в треугольнике деревень Яновичи, Лозоватка и Задубровье.

Вопрос о том, как быть с медведем, будет вот-вот решен. Убить краснокнижника — исключено: только поймать в живоловку или на время усыпить, чтобы перевезти в другое место. В любом случае оформляется специальное разрешение.

На памяти Александра Владимировича уже был случай, когда косолапый захаживал в деревню Калинку, хозяйничал на пасеке. Помог отвадить его шумовой прогон – это либо сирена, либо холостые выстрелы в воздух.

По подсчетам заместителя начальника Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Петра Дука, около 120 особей. В основном они расселились в Лепельском, Лиозненском, Витебском, Оршанском, Городокском районах. Кстати, в Березинском биосферном заповеднике для желающих пощекотать нервы даже организуют экскурсии с фотоохотой на топтыгиных.

Как приваживают?

Специально для мишек высаживают поле с овсом, а в августе туристов заранее прячут в специальной засидке высоко над землей. Одним там находиться нельзя – только с научными сотрудниками заповедника. Два года назад в гости приходила медведица сразу с тремя малышами.

Как быть, если неожиданно встретишься со зверем?

Как правило, они сами чуют человека и стараются его избегать. Опасной может стать ситуация, если вы окажетесь между медведицей и ее детенышами. Вот тогда важно создавать как можно больше шума, чтобы отпугнуть хищника, и бежать без оглядки.