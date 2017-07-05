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Шкловский тюремщик заработал более $2,5 тысяч на «помощи» заключенным

  • 5.07.2017, 12:12
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Мужчина работал в должности начальника отдела, был в звании старшего лейтенанта.

Сотрудник исправительной колонии №17 Шклова помогал заключенным за деньги, за что сам отправится в тюрьму, сообщает «Вечерний Могилев».

Дело о сотруднике исправительной колонии №17 г. Шклова недавно прошло областной суд, за взятки и превышение полномочий ему назначили 7 лет лишения свободы.

Мужчина работал в должности начальника отдела, был в звании старшего лейтенанта. Суд установил, что с января по 24 ноября 2015 года он по просьбам заключенных и по собственной инициативе доставлял в колонию для них запрещенные предметы, также по их просьбам вынес с территории колонии имущество осужденных.

Всего за свои незаконные действия работник колонии получил вознаграждение более 5 тысяч рублей.

Итог — 7 лет в исправительной колонии усиленного режима, с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, сроком на 5 лет, с лишением специального звания старший лейтенант внутренней службы.


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