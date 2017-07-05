Крупнейшее издательство мира назвало книгу Алексиевич одной из лучших за июль 2 5.07.2017, 12:17

Светлана Алексиевич

25 июля выходит англоязычный перевод книги белорусской писательницы.

Ежемесячно интернет-сервис Signature называет лучшие книги, которые вскоре увидят свет. В июльский обзор попала и книга Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо», передает «Радыё Cвабода».

Signature принадлежит крупнейшему издательству мира - Penguin Random House. В ее обзор попадают художественные книги и произведения нон-фикшн. Именно это издательство 25 июля выпускает на книжный рынок англоязычный перевод книги белорусской писательницы.

«У войны не женское лицо» рекламируется издателем как «долгожданный английский перевод новаторской устной истории женщин во время Второй мировой войны в Европе и России».