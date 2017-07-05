Киберполиция Украины остановила повторную атаку вируса «Петя» 3 5.07.2017, 12:21

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Источником кибератак является Россия.

Сегодня специальные агенты департамента киберполиции совместно со специалистами СБУ и городской прокуратуры, прекратили второй этап кибератаки Petya, пишет «Новое Время».

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

«Пик атаки планировался на 16.00. Стартовала атака в 13.40. До 15.00 киберполиция заблокировала рассылку и активацию вируса с серверов информационной системы М.Е. Doc. Атака была остановлена. Сервера изъяты, вместе со следами воздействия киберпреступников с очевидными источниками с Росийской Федерации», - написал министр.