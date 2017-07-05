Трамп едет на саммит «Инициативы трех морей» не с пустыми руками 5.07.2017, 12:47

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Дональд Трамп

Глава Белого дома готовит интересное предложение странам Междуморья.

В четверг президент США Дональд Трамп встретится в Варшаве с руководителями стран Междуморья — региона между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. Трамп едет не с пустыми руками: он везет предложение покупать американский сжиженный газ, чтобы уменьшить зависимость от российских энергоносителей, пишет nn.by.

Такая перспектива обрадует восточноевропейские страны. Если будут терминалы сжиженного природного газа (СПГ), Москва больше не сможет шантажировать угрозой перекрытия трубу в отопительный сезон.

Литва построила собственный терминал для СПГ под Клайпедой, а Польша — в Свиноуйсьце.

Междуморье, или по-английски Three Seas Region, охватывает страны от Эстонии до Хорватии и Болгарии. Иногда в него включают и Беларусь с Украиной, его естественный восточный фланг. Польша — самая сильная экономически и самая населенная страна региона. Другой последовательный союзник США в Междуморье — Румыния. Третьим может стать Украина.

Беларусь же остается на 95% зависимой от российского газа и нефти.

Из Варшавы Трамп переедет в Германию на саммит G20 — крупнейших стран планеты. Там его ждут непростые переговоры с Ангелой Меркель, которая будет отстаивать интересы Европы, и первая встреча с президентом России Владимиром Путиным.