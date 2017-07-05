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В Вильнюсе стартовали Встречи белорусов мира

  • 5.07.2017, 12:55
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Музыка барокко и джазовые вариации прозвучали в костеле Святого Бартоломея.

В этом белорусском костеле стартовали Встречи белорусов мира в Вильнюсе. Струнный квартет из Минска «Sonante» собрал на концерте около сотни белорусов. «Акустика в храме позволилa продемонстрировать широту своего репертуара», - рассказала «Радыё Рацыi» музыкант Илона Лесь:

- Просто фантастическая акустика. И все произведения барокко звучат именно так, как и должны звучать. Когда происходят определенные внутриквартетные передачи темы - в этом, наверное, красота квартета, так как в какой-то момент каждый становится главным.

Отметим, что в вильнюсском костеле святого Варфоломея звучала музыка Генделя, Шуберта, Баха и других известных композиторов.


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