Как Чехия, Венгрия и Польша «обскакали» Беларусь 5.07.2017, 13:04

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Фото: bymedia

Белорусское производство продолжает топтаться на месте.

В период с 1998 по 2016 год изменение удельного веса Беларуси в глобальных цепочках стоимости оказалось незначительным по сравнению с сопоставимыми странами, пишет thinktanks.by.

Об этом на семинаре «Беларусь в ловушке медленного роста: выбираемся или обустраиваемся?» сообщила научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.

В своем докладе «Последствия ориентации на один рынок: изменение места Беларуси в глобальных цепочках создания стоимости» она отметила, что после 2001 года влияние таких цепочек на мировую торговлю стало особо заметным.

Фрагментация производства отразилась на торговле промежуточными товарами, увеличивая спрос на специализированную продукцию и услуги, делая разделение труда все более сложным и динамическим, а также вызывая рост и усиление интеграции компаний.

В результате включение в ГСЦ стало одним из ведущих факторов, обуславливающих структурные изменения в экономиках многих стран.

В своем исследовании Ирина Точицкая проанализировала участие Беларуси в ГСЦ. Она сравнила данные Беларуси с сопоставимыми странами Центральной и Восточной Европы. Сходными параметрами оказались: состав экспортной корзины, ВВП на душу населения, численность населения, человеческий и физический капитал.

В итоге к первоначально отобранным сопоставимым странам – Чехии и Венгрии, была добавлена Польша.

Для сравнения были рассчитаны данные об изменении доли Беларуси и сопоставимых стран в мировом экспорте готовой одежды и обуви, текстиля, электроники и транспортных средств.

Результаты для Беларуси оказались довольно грустными.

Одежда и обувь

Если по промежуточным изделиям для производства одежды и обуви в 1998 году удельный вес Беларуси в мировом экспорте составлял 0,176%, то к 2016 этот показатель вырос всего до 0,287%. В Чехии рост произошел с 0,689% до 1,096%, в Венгрии с 0,277% до 0,498%, в Польше – с 0,454% до 0,846%. Но это - пожалуй, лучший наш показатель.

Например, если в 1998 году по экспорту готовой одежды и обуви Беларусь удерживала 0,227% в мире, то к 2007 году опустилась до 0,155%.

Электроника

Также провальной можно назвать ситуацию в электронике. Если удельный вес Беларуси в ее мировом экспорте в 1998 году составлял 0,031%, то к 2007 сохранила свою позицию на уровне 0,03%. В тот же период Венгрия увеличила экспорт электроники более чем в 2 раза, Польша – более чем в 8 раз, Чехия – более чем в 10 раз.

Транспортные средства

Похожая ситуация и с экспортом белорусских транспортных средств. Если удельный вес Беларуси в их мировом экспорте в 1998 году составлял 0,185%, то в 2007 году упал до 0,137%. В то же время Польша нарастила экспорт транспортных средств более, чем в 3 раза (до 1,4% в мировом экспорте), Чехия – почти в 4 раза (до 2,4% в мировом экспорте) и Венгрия – более чем в 7 раз (также до 1,4% в мировом экспорте).

Как отметила, резюмируя исследование, Ирина Точицкая, ГСЦ не являются панацеей, но могут очень сильно изменить экономический пейзаж.

К сожалению, в Беларуси такого не произошло.