Российское телевидение снова выдало нелепый фейк

Российское телевидение снова выдало нелепый фейк2
- 5.07.2017, 13:08
- 3,073
В этот раз пропагандисты наврали о концертах «Океан Эльзы» в России.
Российские пропагандисты придумали и озвучили в эфире нелепый фейк о выступлениях группы «Океан Эльзы» в России, пишет «Апостроф».
Видео программы опубликовано в YouTube.
Так, по информации российский пропагандистов, группа «Океан Эльзы» за 2016 и 2017 годы отыграла 35 концертов в России.
Смотреть с 05:20
Лидер группы Святослав Вакарчук в Twitter опроверг приведенные данные. Он заявил, что его коллектив последний раз давал выступления в России еще в декабре 2013 года и с тех пор больше не ездил туда с гастролями.
Добрый день! Последний раз Океан Ельзи выступал в России в декабре 2013 года.— Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 4 июля 2017 г.