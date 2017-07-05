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Российское телевидение снова выдало нелепый фейк

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  • 5.07.2017, 13:08
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В этот раз пропагандисты наврали о концертах «Океан Эльзы» в России.

Российские пропагандисты придумали и озвучили в эфире нелепый фейк о выступлениях группы «Океан Эльзы» в России, пишет «Апостроф».

Видео программы опубликовано в YouTube.

Так, по информации российский пропагандистов, группа «Океан Эльзы» за 2016 и 2017 годы отыграла 35 концертов в России.

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Лидер группы Святослав Вакарчук в Twitter опроверг приведенные данные. Он заявил, что его коллектив последний раз давал выступления в России еще в декабре 2013 года и с тех пор больше не ездил туда с гастролями.


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