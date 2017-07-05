Минфин РФ сократит объем покупки валюты в 600 раз 1 5.07.2017, 13:26

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Это связано с падением нефтегазовых доходов.

Совокупный объем средств, направляемых Минфином на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 7 июля по 4 августа 2017 года, составит 74,3 млн рублей. Ежедневный объем покупки иностранной валюты будет эквивалентен 3,5 млн рублей, сообщило ведомство.

В период с 7 июня по 6 июля Минфин направил на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке 45,1 млрд рублей, ежедневный объем был эквивалентен 2,1 млрд рублей, передает Интерфакс.

Отклонение нефтегазовых доходов от месячной оценки в июле прогнозируется в 11,7 млрд рублей в сторону увеличения. Относительно низкий объем дополнительных нефтегазовых доходов преимущественно обусловлен снижением цен на нефть в июне на фоне сравнительно стабильного курса рубля, поясняет Минфин.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов по итогам июня от оценки, осуществленной месяцем ранее, составило минус 11,6 млрд рублей. Отрицательная величина отклонения в основном обусловлена тем, что фактический объем экспорта нефти и нефтепродуктов в июне оказался существенно ниже прогнозных оценок, рассчитанных исходя из базового сценария социально-экономического развития России.

Минфин начал проводить операции по покупке валюты с 7 февраля, до 6 марта объем ежедневных операций планировался на сумму, эквивалентную 6,3 млрд рублей. Министерство рассчитало, что дополнительные нефтегазовые доходы в феврале составят 113,1 млрд рублей, исходя из этой суммы был определен объем ежедневных покупок, однако в итоге объем дополнительных поступлений оказался меньше. Как пояснял Минфин, отрицательная величина отклонения в феврале в основном была обусловлена тем, что фактический объем экспорта нефти и нефтепродуктов в том месяце оказался ниже прогнозных оценок, рассчитанных исходя из базового сценария социально-экономического развития. Кроме того, фактический обменный курс доллара к рублю в феврале сложился на более низком уровне по сравнению со среднемесячным значением января, использовавшимся для оценки.

Объем ежемесячных операций на март был рассчитан исходя из ожидаемого превышения нефтегазовых доходов бюджета на этот месяц над оценкой, предусмотренной законом о бюджете - 91,9 млрд рублей, за минусом 21,4 млрд рублей, на которые недопоступили допдоходы, ожидавшиеся Минфином в феврале. Ежедневный объем в марте, исходя из общего объема покупок в 70,5 млрд рублей, составил 3,2 млрд рублей.

На покупку валюты в период с 7 апреля по 5 мая Минфин направил 69,9 млрд рублей - исходя из прогноза отклонения нефтегазовых доходов от месячной оценки в апреле в размере 64,5 млрд рублей и фактического отклонения по итогам марта в 5,4 млрд рублей.

С 7 апреля по 5 мая объем ежедневных покупок упал до 400 млн рублей в связи с недополученными доходами в апреле на 46 млрд рублей. Валюту в интересах Минфина приобретает ЦБ, она зачисляется на счета Федерального казначейства.