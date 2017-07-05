Эксперты назвали лучшие направления для отдыха белорусов в июле 4 5.07.2017, 13:39

1,275

Несколько оптимальных вариантов отдыха с вылетом из Минска и размещением в самых популярных курортных местечках.

Куда отправить туристов в июле? Какому направлению отдать предпочтение? На какие отели и апартаменты обратить особое внимание? В общем, как же выбрать оптимальный по соотношению цена–качество тур для взыскательного «июльского» клиента? Эксперты предлагают сразу несколько оптимальных вариантов отдыха с вылетом из Минска и размещением в самых популярных курортных местечках, пишет tio.by.

Черногория

Тур в эту чудесную адриатическую страну идеально подойдет всем! Здесь белорусам не нужны визы, здесь нет языкового барьера, вкусная кухня, приятные цены, и, конечно, больше всего белорусы любят эту страну за ее красоту. В Черногории полно курортов – от самых демократичных до фешенебельных. При этом, несмотря на появление новых курортных жемчужин, самой популярной у белорусов по-прежнему остается красавица-Будва.

В Будве эксперты рекомендуют выбрать качественные апартаменты Azzuro 3* . Эта комфортабельная пятиэтажная вилла находится в спокойном районе Будвы, в 300 м от моря. Отличный вариант для комфортного и недорогого отдыха на самом популярном курорте Ривьеры.

Сроки тура: 07.07–18.07.17

Продолжительность: 12 дней/11 ночей

Стоимость тура на 11 ночей:

2 взрослых – 2233 BYN

2 взрослых+ребенок – 3670 BYN 3127 BYN

Грузия, Батуми

Добродушные и гостеприимные грузины, потрясающая кухня, живописная природа и уникальная история – все это влечет туристов в Грузию. Ну, а «хит продаж» последних лет – Батуми – привлекает замечательной курортной инфраструктурой, необычной современной архитектурой, живописными окрестностями, чудесным морским побережьем и отличными вариантами для размещения туристов. Хотя не секрет, что найти гарантированное и качественное размещение в Батуми не всегда просто. А в пик сезона – это непросто вдвойне! В нашем туре учтено все! Мы предлагаем последние места в качественных проверенных гостиницах.

Рекомендуем проживание в отелях:

Ajara Palace 3* – отель находится в 500 метрах от моря в шаговой доступности от достопримечательностей, кафе и ресторанов Батуми.

Стоимость тура на двоих за 11 ночей с питанием «завтраки» – 2703 BYN

Ire Palace 4* – новый отель с отличным ремонтом расположен в самом сердце старого Батуми, в 400 метрах от площади Европы и пляжа. В шаговой доступности кафе, магазины, рестораны, порт и фуникулер, а также дельфинарий и поющие фонтаны.

Стоимость тура на двоих за 11 ночей – 2758/3258 BYN

Сроки тура: 19.07–30.07.17

Продолжительность: 12 дней/11 ночей

Италия

Специально составленный для любознательных путешественников тур в эту страну позволит увидеть легендарные итальянские города и достопримечательности и несколько дней отдохнуть на море.

Уникальность этого тура состоит в том, что у путешественников будет возможность и посмотреть Италию, и отдохнуть на море по рекордно низкой цене. Туристам предстоит увидеть Триест, Венецию, Флоренцию, Рим и множество других экскурсионных итальянских жемчужин, куда туристы могут отправиться по желанию в свободное время.

В финале этой экскурсионной феерии туристов ждут три дня отдыха на побережье Лидо-ди-Езоло в отеле 3* с завтраками.

Сроки тура: 15.07–26.07.17

Продолжительность: 12 дней/11 ночей

Стоимость тура за 11 ночей с питанием «завтраки»

на двоих – 3373 BYN

на одного (одноместное размещение) – 2453 BYN

на троих – 4826 BYN

Испания, Коста-Бланка

Испания – это звон кастаньет, фламенко, удивительно вкусная кухня, роскошная природа, уникальные достопримечательности, а на побережье Коста-Бланки – еще и прекрасные белоснежные пляжи. Такие, как в Кальпе – чудесном городке, чарующем своим колоритом, маленькими цветными домиками, прекрасными ресторанами, тишиной и уютом. Тур в Кальпе идеально подходит для спокойного семейного отдыха. Добавим, что цены на курорте весьма привлекательны – превосходный обед со свежей рыбой обойдется всего в 15 евро на человека. А для тех, кто хочет развлечений, напоминаем, что рядом (21 км) – Бенидорм с его барами, дискотеками и бурной ночной жизнью.

Рекомендуем проживание в отеле:

Port Europa 3* – отель находится в пяти минутах ходьбы от двух прекрасных пляжей в Кальпе, неподалеку от 300-метровой скалы Ифач. В шаговой доступности супермаркет, кафе, рестораны, остановка общественного транспорта.

Сроки тура: 07.07–18.07.17

Продолжительность: 12 дней/11 ночей

Двухкомнатные апартаменты с питанием «завтрак + ужин»

Стоимость тура на двоих взрослых + ребенок (2–12) – 6926 BYN 6053 BYN

Испания, Коста_Брава

Этот тур позволит путешественникам насладиться удивительным миром каталонской столицы и полноценно отдохнуть на побережье Коста-Брава. Три дня туристы посвятят осмотру Барселоны. Их ждут прогулки по знаменитому бульвару Рамбла и извилистым улочкам средневекового квартала, знакомство с волшебной архитектурой великого Антонио Гауди, восхитительные обеды в колоритных местных ресторанах и множество других восхитительных открытий.

После впечатляющих экскурсий по Барселоне 10 дней путешественники проведут на побережье Коста-Брава в отеле Gran Garbi 3*, который находится в тихом районе курорта Ллорет-де-Мар в 300 метрах от пляжа.

Сроки тура: 13.07–26.07.17

Стоимость тура на двоих за 3 ночи в Барселоне + 10 ночей на побережье – 5153 BYN