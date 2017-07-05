КПРФ предлагает разорвать дипломатические отношения с Польшей 11 5.07.2017, 13:42

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Также предлагается отозвать посла из-за принятия Варшавой закона о сносе советских памятников.

"Мы должны к концу дня принять обращение в отношении того закона, который принял польский Сейм. В нашем обращении должно быть предусмотрено сегодня же к вечеру разорвать дипломатические связи, отозвать своего посла, польского прогнать, всякую торговлю в Польше закрыть", — заявил депутат Госдумы России от КПРФ Николай Харитонов на заседании Госдумы.

Он подчеркнул, что в Польше погибли 600 тысяч солдат Красной армии, передает РИА Новости.

Ранее зампред фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов предложил Польше эксгумировать останки советских солдат, захороненных во время Великой Отечественной войны, и вернуть их обратно в Россию.

В июне польский парламент принял закон, предполагающий снос около 500 памятников, прославляющих коммунизм. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.