В минском музее ВОВ запрещено спорить с экскурсоводом 9 5.07.2017, 13:55

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Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На сайте музея Великой Отечественный войны есть свой свод правил.

И среди них нашлось одно довольно любопытное: «запрещается комментировать пояснения научного сотрудника, вступать с ним в полемику, а также иными способами мешать проведению экскурсии».

Citydog.by обратился в администрацию музея, чтобы узнать, почему такое правило вообще необходимо.

– Конечно, это правило – не случайное, – рассказали в администрации Музея ВОВ. – Наши экскурсоводы, прежде, чем вести экскурсию, проходят аккредитацию и сдают «экзамен» методическому совету. Поэтому все, что они рассказывают посетителям, это проверенная информация, а не отсебятина.

Но насчет того, часто ли посетители спорят с экскурсоводами, рассказать не смогли – «это внутренняя информация музея».