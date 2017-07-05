Как семья Асадов отмывает деньги в Испании 5.07.2017, 13:59

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БАШАР АСАД

ФОТО: AFP

Испанская полиция вышла на след крупной преступной схемы.

Следователи уверены, что "клан Асадов отмывает деньги на испанских курортах, в том числе на Марбелье", пишет немецкое издание Bild, (перевод - inopressa.ru). В апреле и мае в Испании "было конфисковано имущество Асадов, среди которого недвижимость, премиальные автомобили, счета и драгоценности, на сумму свыше 800 млн евро". Следственные действия проводятся против 76 фирм. Главный обвиняемый - 79-летний дядя сирийского диктатора Башара Асада, брат его предшественника Хафеза Асада, Рифат Асад.

Следователи, оказывающие поддержку спецсудье Национального высокого суда Испании Хосе де ла Мате (José de la Mata), уверены, что "распределение функций внутри клана Асадов работает следующим образом: в Сирии Башар бомбит свой народ бомбами с отравляющими газами, а в Испании и Франции дядя Рифат под пальмами отмывает вывезенные миллиарды, грязные деньги, а также доходы от продажи наркотиков", передает издание.

Рифату Асаду, считавшемуся долгое время правой рукой Хафеза Асада, пришлось покинуть Сирию в середине 1980-х из-за якобы планировавшегося путча против его брата. Официально говорилось, что он отправится в бессрочную командировку в Советский Союз. Однако "палач Хамы" Рифат, получивший это прозвище за приказ устроить резню в этом городе, которая привела к 20 тыс. убитых, уехал на Запад. Там он начал выстраивать свою империю недвижимости в таких странах, как Испания, Франция, Лихтенштейн, Люксембург и Кюрасао.

В настоящий момент следователи накрыли "целую сеть из подставных фирм в странах Европы, арабских государствах и налоговых гаванях Гибралтара и Панамы, которые частично были зарегистрированы на двух жен Рифата Асада, восьмерых сыновей и двух дочерей". Только на Панаме следователи обнаружили 27 ассоциируемых с Асадом фирм. "У нас есть подозрение, что миллиардные средства из нелегального бизнеса, доходы от продажи наркотиков и деньги из Сирии отмывались в Испании и Франции", - заявил Bild испанский следователь, участвующий в расследовании.

Рифат, как говорится далее, еще с 1988 года начал инвестировать в землю в Марбелье и пригородах, где строилась недвижимость класса люкс. В частности, это яхт-клуб Puerto Banus с клубом Plaza Beach Club, находящаяся по соседству гостиница Benabola, паркинги, бары, рестораны и полностью отделанный мрамором гостиничный и торговый комплекс Gray D'albion, расположенный прямо на пляже. Теперь все это конфисковано, сообщают корреспонденты.

Кроме того, у Асадов имелись большие планы: в горах за Марбельей клан купил поместье под названием La Máquina в престижном испанском муниципалитете Бенаавис. То, что значится в документах как сельхозугодья, на самом деле является земельным участком в 424 га с очень удобным расположением, говорится в статье.

По соседству находится самый дорогой район с виллами Ла Загалета: две горы окружают долину с усадьбами по 3-6 тыс. квадратных метров территории каждая. Все они серьезно охраняются, и никто не может попасть туда без приглашения хозяев. Среди жителей вилл, часть которых оснащена площадками для посадки вертолетов, есть и сверхбогатые русские, и их бывшие швейцарские банкиры.

Самым известным владельцем такой виллы, как утверждает Bild, "является президент России Владимир Путин. По данным испанских следователей, главе Кремля, который воюет в Сирии на стороне Асада, вместе с российскими бизнесменами принадлежит не просматриваемая вилла с 34 комнатами на вершине горы в Ла Загалета".