Шнуров показал своих детей в Инстаграме 1 5.07.2017, 14:07

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Сергей Шнуров

Эпатажный музыкант при этом рассказал, какими качествами дочери он гордится.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Сети снимки подросших наследников, которых у него двое — 17-летний сын Аполлон и 24-летняя дочь Серафима. Фотографии сопровождаются комментариями, где музыкант описывает достижения, которыми он гордится, сообщает tut.by.

«Мой сын Аполлон уже выпивает, еще не курит, матерится, но мало. По части поддержания семейных ценностей и традиций имеются некоторые недоработки, но у меня есть основания предполагать, что все у него со временем получится и не хуже чем у отца. Горжусь», — подписал фото Аполлона Шнуров.

Мой сын Аполлон уже выпивает, ещё не курит, матерится, но мало. По части поддержания семейных ценностей и традиций имеются некоторые недоработки, но у меня есть основания предполагать, что всё у него со временем получится и не хуже чем у отца. Горжусь. Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) Июл 3 2017 в 8:21 PDT

Снимок дочери Сергей Шнуров сопроводил похожим комментарием.

«Моя дочь Серафима пьет, курит и матерится. Горжусь», — написал певец. Сына артисту родила его вторая супруга Светлана Костицына, а дочь появилась на свет в первом браке с Марией Исмагиловой.