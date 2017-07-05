закрыть
5 июля 2017, среда, 15:53
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Шнуров показал своих детей в Инстаграме

1
  • 5.07.2017, 14:07
  • 2,311
Сергей Шнуров

Эпатажный музыкант при этом рассказал, какими качествами дочери он гордится.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Сети снимки подросших наследников, которых у него двое — 17-летний сын Аполлон и 24-летняя дочь Серафима. Фотографии сопровождаются комментариями, где музыкант описывает достижения, которыми он гордится, сообщает tut.by.

«Мой сын Аполлон уже выпивает, еще не курит, матерится, но мало. По части поддержания семейных ценностей и традиций имеются некоторые недоработки, но у меня есть основания предполагать, что все у него со временем получится и не хуже чем у отца. Горжусь», — подписал фото Аполлона Шнуров.

Снимок дочери Сергей Шнуров сопроводил похожим комментарием.

«Моя дочь Серафима пьет, курит и матерится. Горжусь», — написал певец. Сына артисту родила его вторая супруга Светлана Костицына, а дочь появилась на свет в первом браке с Марией Исмагиловой.

Моя дочь Серафима пьёт, курит и матерится. Горжусь.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)


Мнение

Плевки в вечность
Плевки в вечность Светлана Калинкина
Удел додонов
Удел додонов Виталий Портников
Гибель Орды
Гибель Орды Леонид Гозман
Почему Лукашенко насупился на встрече с Путиным
Почему Лукашенко насупился на встрече с Путиным Андрей Колесников


Интервью

Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны