Stratfor: Визит Трампа в Варшаву станет ключевым событием для региона 1 5.07.2017, 14:17

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Дональд Трамп

Для Польши приезд президента США имеет не только практическое, но и символическое значение.

В четверг, 6 июля, во время саммита лидеров 12 стран Центральной, Восточной и Южной Европы Польшу посетит президент США Дональд Трамп. Для Польши, которая наряду с другими странами региона видит в России угрозу своей безопасности, этот визит имеет не только практическое, но и символическое значение. Соседка Украины попытается получить от американского лидера подтверждение приверженности НАТО. Также с помощью визита Трампа Польша попытается показать ЕС, что Варшаве не грозит изоляция со стороны Запада. Об этом идет речь в материале американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, который есть в распоряжении «Апострофа».

Из-за недавних событий в Европейском союзе, Соединенных Штатах и России Польша чувствует себя уязвимой. Поэтому, говорится в материале Stratfor, визит президента США Варшавой воспринимается как дипломатическая победа. И даже если этот визит принесет мало конкретных решений, он дает Польше шанс получить от США подтверждение приверженности Вашингтона безопасности его союзников по НАТО в Центральной и Восточной Европе.

Приоритеты внешней политики Польши давно основываются на создании как можно большего числа международных альянсов для обеспечения внешней поддержки против возможной агрессии. Польша находится в самом сердце Североевропейской равнины и не имеет четких географических барьеров, определяющих ее границы. Польша неоднократно подвергалась вторжению и даже была разделена ее соседями. И хотя в прошлом угрозу представляли Германия и Австрия, сейчас главной проблемой Варшавы является Россия.

После развала Советского Союза Польша присоединилась к нескольким крупным международным альянсам, включая НАТО и Европейский союз. Но Варшава также заинтересована в участии в небольших региональных группах, таких как Вышеградская группа, наряду с Венгрией, Чехией и Словакией, а также Веймарском треугольнике, вместе с Германией и Францией. А в последние годы страна стремилась к расширению сотрудничества со странами вдоль Черного и Адриатического морей. Эти альянсы охватывают широкий круг вопросов: от обороны и торговли до энергетики и инфраструктуры. Но все они имеют ту же цель – дать Польше чувство защищенности от агрессии, особенно со стороны России.

Вездесущая российская угроза

Как отмечают сотрудники разведывательно-аналитической компании, в США Польша видит своего последнего защитника от возможной российской агрессии. Отношения Запада с Россией остаются холодными. Отчасти из-за сопротивления Конгресса Трампу не удалось реализовать свое предвыборное обещание улучшить отношения с Москвой. Напряжены и отношения между ЕС и РФ: недавно Евросоюз продлил экономические санкции из-за ситуации в Украине.

Хотя Трамп в последнее время смягчил свою антинатовскую риторику, Польша хочет, чтобы Соединенные Штаты более четко заявили о своей приверженности защите союзников по НАТО в Центральной и Восточной Европе. Силы НАТО уже присутствуют в Польше на ротационной основе, и Варшаве в идеале хотелось бы постоянного присутствия НАТО в Польше. А если это невозможно, поляки хотели бы, чтобы США сохранили или расширили свои обязательства (на случай военной агрессии РФ, - прим.).

Из-за беспокойства по поводу России Польша – один из немногих членов НАТО, которые придерживаются требования Альянса тратить 2% своего ВВП на оборону. В декабре Министерство национальной обороны Польши объявило о планах выделить примерно $14 млрд между 2017 и 2022 годами на модернизацию своих вооруженных сил. Для Польши США – один из главных поставщиков оружия и военных технологий, и американские компании, вероятно, будут важными игроками в будущих военных закупках Польши. Есть некоторые трудности (например, медленно продвигаются двухлетние переговоры с США о закупке систем ПВО "Пэтриот"), но равнение на Соединенные Штаты в вопросах обороны останется для Польши важной целью.

Большее значение

По времени визит Трампа придется на саммит «Инициативы трех морей» (Three Seas Inititative, TSI) – встречу лидеров десятка стран, находящихся в районах Балтийского, Черного и Адриатического морей. Главные идеологи саммита «Трех морей» – Польша и Хорватия, которые хотят улучшить энергетическую инфраструктуру региона, чтобы усилить взаимосвязанность и снизить зависимость от российского газа. Польша в прошлом открыла свой первый терминал для приема сжиженного природного газа, а Хорватия работает над собственным. США все больше заинтересованы в увеличении экспорта своего природного газа странам региона.

Польша поддерживает предложенные США санкции против России, которые, среди прочего, нацелены на трубопровод «Северный поток 2», который будет транспортировать российский газ в Германию. А в начале июня Польша получила первую партию американского СПГ. Варшава надеется, что визит Трампа поспособствует новым сделкам с американскими производителями.

Многие из государств Центральной и Восточной Европы, такие как страны Балтии и Румыния, разделяют озабоченность Польши по поводу возможной российской агрессии. Варшава надеется, что саммит в какой-то мере сможет оказать влияние на Трампа по поводу усиления регионального сотрудничества в вопросах энергетики и обороны. Уже на следующий день президент США отправится в Германию на саммит «Большой двадцатки».

Польша считает себя естественным лидером в Центральной Европе и полагает, что Латвия, Литва, Эстония и Украина находятся в сфере ее влияния. Она также стремится возглавить Вышеградскую группу и сблизиться с Румынией, образовав пояс из стран от Балтийского моря до Черного, которые будут поддерживать близкие отношения с США и противостоять российскому влиянию. И, конечно же, Варшава пытается показать Западной Европе, что она не изолирована от Запада в целом. Поэтому, помимо более практических вопросов, визит Трампа имеет символическое значение для Польши, и страна событиям 6 июля будет уделять большое внимание.