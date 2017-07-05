Гомельчанин из-за обиды «заминировал» два российских предприятия 5.07.2017, 14:35

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Белорус решил отомстить за то, что его не приняли на работу.

Житель Гомеля сообщал о взрывных устройства на российских предприятиях. Как информирует БелТА со ссылкой на пресс-службу УСК по Гомельской области, он рассылал электронные письма. Они были отправлены на Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области и на Новосибирский металлургический завод. Вместе с информацией о спрятанном на территории предприятия взрывном устройстве мужчина оставлял в письме электронный адрес регионального менеджера, на которую имел обиду. Женщина ранее не приняла его на работу.

Россияне обратились за помощью к белорусским правоохранителям, которые нашли злоумышленника. Выяснилось, что мужчина состоит на учете в психиатрическом диспансере (13 лет назад его принудительно лечили), он неоднократно сообщал о «бомбах» на разных предприятиях и в учреждениях. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 340 «Заведомо ложное сообщение об опасности». Кстати, судебно-психиатрическая экспертиза признала мужчину невменяемым. Дело передали в прокуратуру.