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Казус Кочановой

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  • 5.07.2017, 14:39
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Предложив местным властям отчитываться перед народом, чиновница забыла о личном примере.

Отчеты власти перед населением нужно ввести в практику в регионах. Такое мнение высказала глава администрации Лукашенко Наталья Кочанова на сессии Минского областного «совета депутатов», пишет «Салідарнасць».

По словам чиновницы, речь идет не только о проведении прямых линий, приемов граждан, а о необходимости организовывать встречи по месту жительства, в трудовых коллективах.

Когда люди информированы о том, что происходит в городе, районе, на предприятии, у них меньше возникает вопросов. Нет необходимости обращаться в вышестоящие инстанции, писать коллективные обращения, — считает глава администрации. — В Беларуси созданы все условия для того, чтобы каждый человек, обращаясь к власти, получил ответ. Нужно внедрять новые формы и методы работы с людьми.

С одной стороны, с Натальей Кочановой сложно не согласиться. Об отсутствии каналов обратной связи между властями и народом говорят большие и малые примеры — от обсуждения дальнейшей судьбы минской Осмоловки, до массовых протестов против декрета №3.

С другой стороны, почему глава администрации ограничивает круг обязанных отчитываться чиновников регионами? Может, все же стоит начать с личного примера? А тут как раз есть над чем поработать. Несколько недель назад представители гражданской инициативы «Против беззакония в прокуратуре и судах» безрезультатно пытались попасть на прием в администрацию правителя. Они были недовольны тем, что Наталья Кочанова не проводит в Минске прием уже 5 месяцев.

К слову, для одной из участниц похода к чиновникам, бобруйской пенсионерки Любови Санкевич, поездка в Минск закончилась задержанием и больницей.


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