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National Geographic опубликовал яркие фото конкурса тревел-снимков

  • 5.07.2017, 14:41
  • 6,336
Фото: National Geographic

В этом году жюри выбирали фотографии, которые «рассказывают вдохновляющие истории о местах и мгновениях.

Редакция National Geographic опубликовала новые снимки участников фотоконкурса Travel Photographer of the Year 2017, пишет nv.ua.

Попробовать свои силы в авторитетном состязании тревел-снимков могут как профессионалы, так и аматоры. В этом году жюри выбирали фотографии, которые «рассказывают вдохновляющие истории о местах и мгновениях. Снимки разделены на три категории: Природа, Города и Люди.

Главному победителю конкурса достанется десятидневное путешествие на двоих на Галапагосские острова в рамках экспедиции National Geographic. Кроме того, тройка победителей в каждой категории получит денежное вознаграждение в размере от 500 до 2.500 долларов. Отметим, что прием заявок закончился 30 июня, а победители будут определены в течении месяца. Предлагает оценить захватывающие фотографии конкурсантов.

Фото: National Geographic

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