Россия поставит Египту оборудование для «Мистралей» 1 5.07.2017, 14:49

Корабли уже вошли в состав флота Египта, но российские вертолеты использовать пока не могут.

Россия заключит с Египтом контракты на поставку вертолетов Ка-52К и корабельных систем для «Мистралей», рассказал в интервью РИА «Новости» генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Мы должны понимать, что корабли (купленные у Франции вертолетоносцы «Мистраль» — ред.) нужно еще дополнительно дооснастить системами для эксплуатации российских вертолетов. Это будет отдельный контракт. Мы хотели бы подписать в этом году, однако многое зависит от источника финансирования», — отметил Михеев.

Он подчеркнул, что «Мистрали» уже вошли в состав ВМС Египта, поэтому Каир заинтересован подписать контракт как можно быстрее, чтобы корабли могли полноценно функционировать.

Ранее Россия выиграла тендер на поставку Египту вертолетов Ка-52К. Каир планирует разместить их на вертолетоносцах «Мистраль», купленных у Франции. Корабли были построены по российскому заказу, но так и не переданы Москве из-за российской агрессии в Украине.