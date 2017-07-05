Студенты провели в Минском метро необычную акцию с подушкой 3 5.07.2017, 14:59

В начале года в интернете появился фотопроект «Родина 1994».

Коротко его идею можно описать так: необычно запечатлеть красивые места Минска. Одним из таких мест стало метро. На прошлой неделе четверо студентов принесли сюда подушку, одеяло, игрушку и устроили фотосет, пишет tut.by.

День выбрали — понедельник, время — ближе к 23.00. В этот период, говорят, пассажиров здесь немного, а ребята очень не хотели никому мешать.

Модель на снимках — Лера Дель. Участвовать в съемке согласилась сразу: «Это необычно, да и фотографироваться я люблю».

— Мне предложили: будем снимать, как человек спит в метро, я говорю — супер, — рассказывает Лера. — Правда, думала, все это в обычной одежде, но ребята попросили взять пижаму. Так, пояснили, получится максимально удивить людей.

В итоге Лера собрала пижаму, тапочки, халат, взяла игрушку-мишку и постель. Переодевалась в метро, но внимания на ее необычный внешний вид никто из прохожих не обратил.

— Зато, когда заправляли одеяло в пододеяльник, охранники спросили: «Вас что из дома выгнали?» — продолжает девушка. — Да, ответили мы, будем тут спать. Они отшутились: ну ладно, оставайтесь, мы тоже тут ночуем.

Снимать начали на Могилевской, и к Молодежной все уже было готово.

— Мы зашли в полупустой вагон, большинство людей на нас даже внимания не обратили: сидели в телефонах или думали о чем-то своем, — продолжает Лера. — Молодежь смеялась. Некоторые пожилые, наоборот, смотрели с осуждением.

— И никто в шутку даже подушку у вас не попросил?

— Нет, только пару девушек сказали, что сейчас бы тоже не отказались от одеяла.

В съемочной группе было четыре человека: все студенты-второкурсники. В метро ребята заняли шесть крайних мест.

— Мест хватало всем, поэтому вставать нас никто не просил, — рассказывает еще один участник проекта Виктор Шадурский. — Правда, на Купаловской, когда пассажиров прибавилось, три сидения мы освободили, хотя их так никто и не занял.

Снимая, ребята периодически оборачивались, волновались, что за фото в подземке их могут наказать.

— Но с другой стороны, мы же не делали ничего плохого, никому не мешали, — поясняет Виктор. — Ведь в группах во «ВКонтакте» очень много фотографий из метро. Я подумал, если мы все это интересно оформим, никакого вреда никому не будет. Получилось красиво и по-доброму.