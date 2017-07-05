Правительство салютует, граждане выживают 1 5.07.2017, 15:03

Чиновники в Беларуси давно живут в параллельной реальности.

На прошлой неделе вице-премьер Василий Матюшевский заявил в «парламенте», что Беларусь выходит «на траекторию восстановления экономики»: темпы экономического роста «прибавляют от месяца к месяцу», реальная зарплата растет, улучшаются финансовые результаты работы организаций и т.д.

Куда менее оптимистичную информацию выдал на прошлой неделе Нацстат. Несмотря на то, что президент потребовал трудоустроить «к 1 мая» буквально каждого белоруса, в последний месяц весны отечественные предприятия уволили 62,6 тыс. человек, а взяли на работу на 14,4 тыс. меньше, пишет «БелГазета».

По данным Finance.tut.by , это худший показатель с мая прошлого года. А вообще предприятия уже 7 месяцев активнее увольняют работников, нежели принимают.

Кроме того, Белстат опубликовал данные выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, проведенного в I квартале. Здесь также оптимизма негусто: удельный вес населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума или национальной черты малообеспеченности составил 6%, тогда как за аналогичный период прошлого года - лишь 5,4%.

А это, согласитесь, далеко до пресловутых обещаний, на какие бы «траектории восстановления» ни выходила белорусская экономика в воображении иных чиновников.