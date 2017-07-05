закрыть
5 июля 2017, среда, 15:54
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Правительство салютует, граждане выживают

1
  • 5.07.2017, 15:03

Чиновники в Беларуси давно живут в параллельной реальности.

На прошлой неделе вице-премьер Василий Матюшевский заявил в «парламенте», что Беларусь выходит «на траекторию восстановления экономики»: темпы экономического роста «прибавляют от месяца к месяцу», реальная зарплата растет, улучшаются финансовые результаты работы организаций и т.д.

Куда менее оптимистичную информацию выдал на прошлой неделе Нацстат. Несмотря на то, что президент потребовал трудоустроить «к 1 мая» буквально каждого белоруса, в последний месяц весны отечественные предприятия уволили 62,6 тыс. человек, а взяли на работу на 14,4 тыс. меньше, пишет «БелГазета».

По данным Finance.tut.by , это худший показатель с мая прошлого года. А вообще предприятия уже 7 месяцев активнее увольняют работников, нежели принимают.

Кроме того, Белстат опубликовал данные выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, проведенного в I квартале. Здесь также оптимизма негусто: удельный вес населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума или национальной черты малообеспеченности составил 6%, тогда как за аналогичный период прошлого года - лишь 5,4%.

А это, согласитесь, далеко до пресловутых обещаний, на какие бы «траектории восстановления» ни выходила белорусская экономика в воображении иных чиновников.


Мнение

Плевки в вечность
Плевки в вечность Светлана Калинкина
Удел додонов
Удел додонов Виталий Портников
Гибель Орды
Гибель Орды Леонид Гозман
Почему Лукашенко насупился на встрече с Путиным
Почему Лукашенко насупился на встрече с Путиным Андрей Колесников


Интервью

Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны