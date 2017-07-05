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Ермошину отправили на «почетное гражданство» в Бобруйск

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  • 5.07.2017, 15:17
Лидия Ермошина

Решение принял Бобруйский «совет депутатов».

Председателю ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной решением президиума Бобруйского городского «совета депутатов» и Бобруйского городского исполнительного комитета присвоено звание «почетного гражданина» города Бобруйска, сообщает сайт Центризбиркома.

Как уточняется, соответствующее звание присвоено за «многолетнюю плодотворную государственную деятельность», «активное участие в общественно-политической жизни Бобруйска» и «действенную помощь органам государственного управления и общественным организациям».


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