Ермошину отправили на «почетное гражданство» в Бобруйск 5 5.07.2017, 15:17

Лидия Ермошина

Решение принял Бобруйский «совет депутатов».

Председателю ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной решением президиума Бобруйского городского «совета депутатов» и Бобруйского городского исполнительного комитета присвоено звание «почетного гражданина» города Бобруйска, сообщает сайт Центризбиркома.

Как уточняется, соответствующее звание присвоено за «многолетнюю плодотворную государственную деятельность», «активное участие в общественно-политической жизни Бобруйска» и «действенную помощь органам государственного управления и общественным организациям».