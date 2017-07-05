Глава делегации РФ хамски высказался об Украине на сессии ПА ОБСЕ 1 5.07.2017, 15:26

Петр Толстой

Российская делегация будет выступать против резолюции Украины о восстановлении суверенитета.

«Мы категорически против резолюции, которая предложена Украиной, которая называется «восстановление суверенитета». Мы считаем, что страна, которая не имеет суверенитета, не имеет права быть представленной на ПА ОБСЕ», - заявил заместитель председателя Госдумы, руководитель российской делегации на ПА ОБСЕ Петр Толстой журналистам в среду в Минске, пишет «Интерфакс».

«Если нет суверенитета, то тогда с кем мы разговариваем? С людьми, которые были избраны на части территории Украины? Для нас этот вопрос неясен», - сказал П.Толстой.

«Если суверенитета нет, то нет государства. Что это за государство? Киев и окрестности? Шухевичфест?», - продолжил он.

«Мы категорически против самого тона этой резолюции, которая, как мы считаем, подрывает конструктивный дух сотрудничества и призывает к конфронтации внутри организации. Чем заканчивается конфронтация с РФ могут видеть наши коллеги по ПАСЕ. Россия там не работает и участия не принимает. Мы бы не хотели, чтобы площадка ПА ОБСЕ также превратилась в такую арену конфронтаций», - сказал П.Толстой.

По словам депутата, в украинской резолюции содержится 36 пунктов, и по каждому из пунктов у нас есть содержательные и фактические возражения».

«Каждый из них (пункт резолюции - ИФ) содержит пропагандистские штампы нынешних киевских властей», - добавил он.

«Нужно ли это будет ассамблее - это уже решение делегаций», - резюмировал П.Толстой

В Минске 5-9 июля проходит летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ.