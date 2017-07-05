Как шахтеры зарабатывают чиновникам на небедную старость 5.07.2017, 15:38

Фото: Belarusinfo.by

Белорусский трест «Шахтоспецстрой» превратился в личную кормшуку приближенных Лукашенко.

Всей силой государственного авторитета в прошлом году выбивались деньги из туркменского заказчика для белорусского треста «Шахтоспецстрой», который строил в Туркменистане Горлыкский ГОК. Как результат – на дивиденды акционерам белорусской компании по итогам прошло года будет направлено около миллиона долларов, пишет belaruspartisan.org.

Трест «Шахтоспецстрой» – предприятие интересное не только тем, что контрактами для него занимается лично Александр Лукашенко, а выбивать задолженность в Туркменистан не однажды летал глава cовета республики Михаил Мяникович.

«Шахтоспецстрой» – это «запасной аэродром», который создали для себя «генералы» «Беларуськалия», не надеясь на достойную пенсию.

Трест «Шахтоспецстрой» – прежнее название Солигорское шахтостроительное управление – это те, без кого «Беларуськалий» не мог бы ни работать, ни развиваться. Это те, кто прокладывает в толще породы первые подземные магистрали, от которых затем пойдут веером добычные лавы. Проходка подземных лабиринтов, капитальное строительство в шахтах – всем этим занимается именно «Шахтоспецстрой». Но если сам «Беларуськалий» государство держит как неприкосновенный стратегический запас на черный день, то предприятие, обеспечивающее его работу в 2000 году стало открытым акционерным обществом.

Реестр акционеров по белорусской традиции не является публичным. Однако известно, что у предприятия 611 акционеров, в их числе 2 юридических лица. Из данных открытой информции о белорусских ОАО, которая размещается на сайте Emitent.by также известно, что крупные пакеты — более 17% акций – в 2012-м, 2013-м, 2014-м и 2015-м годах приобретались кем-то кто-то из руководящих работников.

Надо признать, что это во всех смыслах хорошее приобретение.

Так, на недавнем собрании акционеров ОАО «Шахтоспецстрой» было принято решение направить на выплату дивидендов за 2016 год сумму, эквивалентную почти 1 миллиону долларов США. 17%, как не сложно подсчитать, это 170 тысяч долларов. Неплохая добавка к пенсии или зарплате.

Кто же оказался этим прозорливым счастливчиком?

Угадывайте!

В состав Совета директоров компании вошли:

Петр Алексеевич Калугин – в прошлом генеральный директор «Беларуськалия».

Андрей Николаевич Башура – в прошлом генеральный директор «Беларуськалия».

Борис Васильевич Батура – в прошлом председатель Минского облисполкома.

Валерий Владимирович Казакевич – в прошлом председатель концерна «Белнефтехим».

А также другие лица. Фамилии некоторых стране тоже знакомы. Например, есть в совете директоров некто Лидия Евгеньевна Воробей, однако имеет ли эта дама какое-то отношение к известному бизнесмену Николаю Воробью, нам неизвестно.

И это только одно предприятие, которое стало подушкой безопасности для «бывших». А сколько таких предприятий по стране? А сколько бывших заседает в советах директоров банков, получая за это немалую добавку к своей немалой пенсии?.. О собственной старости они позаботились. А всем остальным велят затянуть пояса.