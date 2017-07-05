Суд по делу MH17 пройдет в Нидерландах 1 5.07.2017, 15:43

ФОТО: SERGEI KARPUKHIN/REUTERS

Страны, расследующие крушение малайзийского Boeing, настаивают на международном сотрудничестве в рамках судебного процесса.

Суд над обвиняемыми по делу о катастрофе в небе над Донбассом малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, пройдет на территории Нидерландов. Об этом в среду, 5 июля, сообщила DW пресс-служба нидерландского МИД.

Страны - участницы объединенной группы, занимающейся расследованием обстоятельств гибели пассажирского самолета, "решили, что суд над подозреваемыми состоится в Нидерландах, при этом процесс будет опираться на продолжающееся международное сотрудничество", подчеркивают в министерстве. В состав международной группы входят пять государств, включая Нидерланды, Австралию, Малайзию, Украину и Бельгию.

Благодаря ратифицированному соглашению между Киевом и властями Королевства Нидерландов, подтверждающему мандат международной миссии по защите расследования, правовые аспекты процесса можно будет распространить на жертв из 17 различных стран с разными судебными системами, отмечается далее в заявлении внешнеполитического ведомства. Сроки возможного начала процесса не называются.

Приоритеты в деле MH17

Вскоре после крушения нидерландское правительство наметило три приоритета в деле MH17. Первый связан с идентификацией и возвращением на родину останков погибших. Второй предполагает проведение полноценного технического расследования обстоятельств катастрофы. Третий - выдвижение обвинений и судебное разбирательство в отношении подозреваемых, уточняют в МИД.

О катастрофе

Boeing-777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, предположительно был сбит ракетой над территорией Донецкой области 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Поскольку две трети жертв были подданными Нидерландов, расследование авиакатастрофы проводится в этой стране. В ходе расследования было установлено, что самолет был сбит из "Бука", произведенного в России.

Независимая экспертно-журналистская группа Bellingcat пришла к выводу, что "Бук" был привезен из РФ на территорию на востоке Украины, подконтрольную сепаратистам. Москва заявляет, что ответственность за крушение лайнера лежит на Киеве.