Сначала замазали, а потом порезали 5 5.07.2017, 15:57

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Как Павел Белоус сходил на государственное тв-шоу.

Об этом директор «Арт-сядзібы» Павел Белоус написал в «Фейсбуке»:

- 29 июня у меня был выбор, какое приглашение принять: пойти на почетный прием Посольства США по случаю Дня Независимости или на ток-шоу Егора Хрусталева «Что происходит», которое делает столичное телевидение для РТР-Беларусь.

Решил, поскольку не пью и не ем фаст-фуд, пойти на ток-шоу. А теперь расскажу, что из этого получилось.

Обычно передача выходит в прямом эфире, но на этот раз съемки были 29 июня, а эфир в «Дзень вышыванкі» 2 июля. Тему анонсировали про моду на патриотизм, вышиванки, символы и т.д.

Перед этим в гости к symbal.by пришла съемочная команда снять вводный сюжет к передаче. Хорошо поговорили с Дмитрием Бояровичем, приятные впечатления остались.

Смотрю в воскресенье эфир, а в сюжете за мной три замазанных пятна, так спрятали изделия с гербом «Пагоня» (сумки и футболки), бело-красно-белые флажки и даже украинский флажок с трезубцем! Ну как так можно?

Это не все, само ток-шоу в итоге получилось скучным и неинтересным, потому что все самые эмоциональные моменты вырезали.

Вырезали спор Яна Майерса с Олегом Гайдукевичем, где Ян говорил, что не нужны нам парады, так как страна в сложной экономической ситуации, не до них, а Гайдукевич кричал что нужно, а Майерс еще громче что не нужно.

Я рассказал, что первые «Дні вышыванкі» не так просто проходили, что на каждом углу наблюдали за мероприятием спецслужбы, а налоговики пришли целой бригадой проверять наличие документов у ремесленников и кассовых аппаратов, пробитых чеков у ИПешников. Владимир Романович особенно хорошо это помнит.

Глеб Вайкуль и Денис Бурко говорили, что патриотизм и формирование нации должны базироваться на белорусском языке, с этого все начинается, на что тот же Гайдукевич кричал, что говорит по-русски и не меньший патриот, чем мы.

Все это из эфира по ТВ убрали.

Поэтому в итоге получилось, что большую часть эфира говорят Олег Гайдукевич, его коллега «депутат» Анатолий Хищенко «про блохеров» и читает патриотический стих Вадим Девятовский .

Заретушированные кадры из магазина смотрите с 3:40, а мое единственное высказывание с 30-й минуты здесь.

А тут СТВ мои слова в отдельную публикацию собрал.