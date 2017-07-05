Будет теперь царем окурок, он же – моль 4 Слава Рабинович

5.07.2017, 16:10

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Владимир Путин

Фото: getty images

Вот ведь, приснится же такое…

Сон в летнюю ночь.

Сколько на вашем автомобиле передач? Четыре вперёд и одна назад? Пять вперёд и одна назад? Шесть вперёд и одна назад?

А вы когда-нибудь видели автомобили, у которых нет передней передачи, но есть тринадцать задних передач? И чтобы такой автомобиль на полном ходу, задним ходом, нёсся к пропасти?

Самозванный глава Крыма и государственный преступник Украины Сергей Аксёнов считает, что России необходима новая форма правления – монархия, о чём он сообщил РИА Новости 14 марта 2017 года из аннексированного Россией Симферополя.

"Когда нет единоначалия, наступает коллективная безответственность. Поэтому когда у страны есть внешние вызовы, очаги сопротивления внешние, необходимо принимать в этой части более жесткие меры… Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия. От демократии в виде вседозволенности нет пользы. Наглядным примером этого является Украина. Я считаю, что нам такая демократия, в таком виде, в каком она преподносится западными СМИ, не нужна. У нас есть свои традиционные православные ценности, духовности. Демократия должна быть до определённых, нормальных пределов", – заявил о желаемом им государственном устройстве России украинский госпреступник Аксёнов.

Но ежу понятно, что Аксёнов – это просто очередная (стриженная ёжиком) говорящая голова, шестёрка Путина.

Движемся дальше.

Через три с половиной месяца, 1 июля 2017 года, РИА Новости пускают новую статью на ту же тему. "Монархическая модель политического устройства имеет много сторонников среди православных верующих, и Русская православная церковь может принять участие в обсуждении восстановления монархии в стране, если оно начнётся", – заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

О… как лихо-то, да? "Обсуждение" ведь уже началось, три с половиной месяца назад! Крымский бандит Аксёнов уже начал, по указке президентской администрации! А РПЦ это "обсуждение" и продолжит, и поддержит!!!

Здесь самое время напомнить, что РПЦ МП была создана Сталиным и НКВД – если кто ещё не знал. А сейчас узурпированная в России власть – в чьих руках? Правильно, в руках чекистов. Которые хотят казаться "православными чекистами", но получается неубедительно. Убедительно получается быть серийными убийцами, бандитами и мега-ворами. А для продолжения узурпации власти можно подумать и над коронованием их пахана – есть такой, по кличке "окурок", он же – "моль". А РПЦ МП ведь тоже "в обойме", так что тема "широкого народного обсуждения" легко и непринуждённо выплывает из уст бандита Аксёнова (читай: президентской администрации) и плавно вплывает в лоно РПЦ МП (читай: для имитации "широкого народного обсуждения").

Боженька велел врать и воровать, воровать и врать, опять врать и воровать, убивать людей, отнимать их собственность, убивать и ещё убивать, узурпировать власть, развязывать войны, терроризировать страны – свою и чужие. И боженька велел Путина царём сделать. Будет теперь у вас царём окурок, он же – моль. Майор КГБ, выгнанный из КГБ за никчёмность и некомпетентность, и ставший в 90-е питерским бандитом, скрывавшимся под маской одного из заместителей мэра Санкт-Петербурга.

"Внутри нашей Церкви есть люди, есть группы людей, которые ратуют за восстановление монархии, и я думаю, что если наше общество когда-нибудь созреет для обсуждения этого вопроса, Церковь в таком обсуждении примет самое активное участие", – сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24". И РИА Новости разносит этот бред по всему миру. А то ж!

Честные, свободные, демократические и справедливые выборы Путину никогда, ни при каких условиях, не выиграть. Зато он может царём стать. Царём дебилов.

"Это, конечно, та форма правления, которая себя в истории положительно зарекомендовала и которая имеет много преимуществ по сравнению с любыми выборными формами правления", – добавил жару митрополит Иларион, дай боженька ему здоровья.

Итак, врубаем заднюю передачу. Первую, вторую, третью, из задних… Жми на газ, пора переходить на четвёртую, мы набираем ход! Эээ, товарищ, нехорошо – сними зеркала заднего вида, не надо подсказок, этих чуждых нам ценностей! Зеркала заднего вида при движении задним ходом – это бесовщина, она проклята РПЦ МП!

Хорошо, хорошо, уже 100 км/ч, пора переходить на пятую, и у тебя ещё восемь впереди! Жми на гашетку, православный, да славь царя! Путина славь!

Славься, славься, наш Русский Царь!

Господом данный нам Царь-Государь!

Да будет бессмертен твой царский род,

Да им благоденствует русский народ.

Слава, слава, греми Москва!

Празднуй торжественный день Государя,

Ликуй, веселися твой Царь грядет!

Царя-Государя встречает народ.

Слава, слава, нашему Царю!

Слава, слава, земли родной!

Слава героям Руси Святой!

Ура! Ура! Ура!

И тут я проснулся. Весь в холодном поту. Посмотрел на часы, на календарь… Смотрю – 3 июля 1997 года, завтра мне надо в Кусково, на празднование Дня Независимости США. Празднование 4 июля в парке Кусково в Москве – самое крупное празднование Дня Независимости США за пределами Америки. Надену футболку PoloRalphLauren с американским флагом. Будет огромный концерт, барбекю, будет американский посол, будут все экспаты и множество россиян. Огромный пикник. Самый крупный за год, в Москве, фейерверк. Будет круто. Фондовый рынок на историческом пике, я в фонде "Эрмитаж" заработал огромный бонус. Впереди – отпуск в конце июля, поеду на Сардинию. И ведь это же надо, такому присниться!!! Во сне перенёсся ровно на двадцать лет в будущее, и – какой-то реально ну просто лютый бред! Лучше бы мне приснился реальный уровень индекса РТС в 2017 году, это было бы полезнее… Интересно, будет он на уровне 10 тысяч через двадцать лет, к 2017 году? Скорей всего – да!

С Днём Независимости США вас всех, ребята!

Вот ведь, приснится же такое…

Слава Рабинович, «Фейсбук»