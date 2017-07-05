закрыть
5 июля 2017, среда, 19:39
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Австрии тысячи сбежавших кур заблокировали трассу

  • 5.07.2017, 16:18
  • 2,532

Почти 120 сотрудников чрезвычайной службы собирали разбежавшихся по дороге куриц.

Необычное ДТП случилось на автобане недалеко от города Линц. В аварию попал грузовик, который перевозил 7000 кур. В результате происшествия птицы оказались на свободе, сообщает БелТА.

Водитель признался, что заснул за рулем, и грузовик въехал в опору моста. Почти 120 сотрудников чрезвычайной службы собирали разбежавшихся по дороге куриц. Из-за ДТП возникла 14-километровая пробка.


Мнение

Плевки в вечность
Плевки в вечность Светлана Калинкина
Удел додонов
Удел додонов Виталий Портников
Гибель Орды
Гибель Орды Леонид Гозман
Почему Лукашенко насупился на встрече с Путиным
Почему Лукашенко насупился на встрече с Путиным Андрей Колесников


Интервью

Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны