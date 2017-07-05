В Австрии тысячи сбежавших кур заблокировали трассу 5.07.2017, 16:18

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Почти 120 сотрудников чрезвычайной службы собирали разбежавшихся по дороге куриц.

Необычное ДТП случилось на автобане недалеко от города Линц. В аварию попал грузовик, который перевозил 7000 кур. В результате происшествия птицы оказались на свободе, сообщает БелТА.

Водитель признался, что заснул за рулем, и грузовик въехал в опору моста. Почти 120 сотрудников чрезвычайной службы собирали разбежавшихся по дороге куриц. Из-за ДТП возникла 14-километровая пробка.