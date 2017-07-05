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Лукашенко: Люди на одном месте засиживаться не должны

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  • 5.07.2017, 16:24
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Цензоры «порезали» крамольные речи диктатора, который оговорился по Фрейду.

Даже им стало очевидно, что человек, засидевшийся на своем посту вот уже 23 года, выглядит комично, произнося некоторые речи, пишет belaruspartisan.org.

В частности, вчера, при назначении нового губернатора Минской области Анатолия Исаченко Лукашенко сказал: «Мы пришли к выводу в администрации (я рад, что они самостоятельно до этого дошли), что нам надо более интенсивными темпами, чаще проводить ротацию кадров. В этом весь смысл. Я думаю, что люди на одном месте засиживаться не должны. Вы на одном месте не засиживались нигде...».

Пресс-служба, государственное информационное агетство БелТА и другие государственные СМИ увидели в этой фразе крамолу и существенно ее подкорректировали. Но она осталась в телесюжете СТВ.

И выводов из фразы, которая так напугала цензоров, можно сделать как минимум три.

1. Лукашенко на своем посту засиделся, и это неправильно.

2. «Вертикаль» ждут большие кадровые чистки, но это будет передвижение по «горизонтали» с места на место – ротация.

3. Исаченко долго на своем посту не пробудет. Нигде не задерживался...


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