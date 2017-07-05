Трамп в Варшаве предложит Европе газовую безопасность 1 5.07.2017, 16:36

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Президент США даст гарантии безопасности для стран Междуморья.

В четверг Дональд Трамп встретится с польским президентом Анджеем Дудой, Мелания Трамп – с первой леди Польши Агатой Дудой. Встречи состоятся в разных местах, пишет «Белсат».

Накануне саммита G20 Дональд Трамп на несколько часов заглянет в Польшу, чтобы обсудить американский газ и гарантии безопасности для стран Междуморья.

О намерении посетить Польшу Трамп объявил после смерти Збигнева Бжезинского.

Завтра американский президент станет важнейшим гостем встречи лидеров стран Междуморья – региона между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. Ради безопасности Трампа саммит специально перенесли из Вроцлава в Варшаву.

Ярослав Качиньский, лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» заявил, что визит Трампа – «новый успех Польши».

The New York Times пишет, что Польша будет внимательно прислушиваться к тому, что Трамп скажет об ответе НАТО в случае атаки на какого-либо члена альянса. Во время предыдущего визита в Европу он напугал союзников упреками в том, что они не вносят в бюджет альянса необходимой доли.

Газета Wyborcza обращает, однако, внимание на эволюцию взглядов Трампа: об «устаревшем» НАТО он уже не говорит. Наоборот: встречается с Петром Порошенко и уверяет его в поддержке.

«Наша Ніва» отмечает, что Трамп едет в Варшаву не с пустыми руками: президент США «везет предложение покупать американский сжиженный газ, чтобы уменьшить зависимость от российских энергоносителей».

Такая перспектива соблазняет восточноевропейские страны: при наличии там газовых терминалов Москва больше не может шантажировать страны угрозой перекрытия трубы в отопительный сезон.

Для Трампа несколько часов в Польше станут небольшой закуской перед основным блюдом. Сразу после Варшавы Трамп полетит на саммит G20 в Гамбург, где проведет переговоры с Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным.