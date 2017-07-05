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Эксперты назвали лучший автомобиль года

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  • 5.07.2017, 16:50
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Авто поступило на рынок в конце мая этого года.

Автомобиль Land Rover Discovery стал лауреатом премии Car of the Year 2017 ("Автомобиль года 2017") по версии авторитетного журнала Auto Express, о чем отмечается в официальном пресс-релизе, пишет korrespondent.net.

"Этот автомобиль сочетает в себе комфорт, утилитарность и широкий спектр современных технологий, благодаря чему полностью оправдывает титул", - отметил управляющий директор Jaguar Land Rover Джереми Хикс.

Известно, что автомобиль поступил на рынок в конце мая этого года. Желающим приобрести его доступны версии с двумя типами двигателей: дизельным двигателем Td6 объемом 3л. и мощностью 249 лошадиных сил, а также и бензиновым V6 объемом 3 л. с нагнетателем мощностью 340 лошадиных сил.


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