Приемный cын «батюшки со свастикой» рассказал, как ездил в лес стрелять из пистолета 5.07.2017, 16:57

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Константин Бурыкин

Продолжается суд над Константином Бурыкиным.

На втором заседании 5 июля суд допросил экс-приемного сына Бурыкина Алексея, которого отец выгнал из дому.

Именно Алексей рассказывал «Нашей Ниве» о люстре в форме свастики в доме Бурыкина, а также о семейных портретах в форме СС.

«Все было нормально, ничего особенного не замечал», — рассказал Алексей сегодня про первые годы жизни у Бурыкина.

Вместе с тем, Алексей рассказал, как Бурыкин брал его с собой стрелять из пистолета.

«Я был еще маленький. Это зимой было, мы отдыхали семьей в лесу. Константин предложил нам пострелять, пистолет достал из чехла от ружья (Бурыкин — охотник). Он держал мои руки, чтобы не было отдачи. Звук мне показался очень сильным, я стрелял из пневматического ружья и знаю, что пневматика такой звук не дает. Потом стрелял мой брат, потом Константин — он сделал несколько выстрелов по бутылкам, их отбрасывало», — заявил Алексей. Он добавил также, что Бурыкин увлекался нацистской идеологией: дома были вилки со свастиками, несколько фуражек с орлом Третьего Рейха, люстра со свастикой, каска.

По словам Алексея, стреляли они именно из того пистолета, который изъяли у Бурыкина.

Затем выступили эксперты по оружию. По их заключениям, один из изъятых у Бурыкина пистолетов непригоден для стрельбы, другой — в случае замены бойка-ударника — пригоден. Замена, как сказал эксперт, осуществляется «за пару минут на коленке», а «инструкций полно в интернете». Эксперт не уточнял, был ли боек-ударник сломан намеренно, или пришел в неисправность с течением времени.

Несколько патронов из десяти, которые фигурируют в деле, эксперты признали пригодными для стрельбы.

Малолетний сын Бурыкина и оперативники ГУБОПиК выступят в суде в закрытом режиме — об этом же ходатайствовали адвокат и прокурор.