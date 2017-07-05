Пять карт, объясняющих, что происходит на Ближнем Востоке 5.07.2017, 17:30

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Что на самом деле происходит в арабском мире.

Как правило, говоря о некой нации, мы имеем в виду конкретную страну, на территории которой проживает та или иная нация. Тем не менее в случае стран Ближнего Востока это не всегда так.

Границы многих стран этого неспокойного региона были созданы искусственно, поэтому зачастую такие понятия, как религия или этническая принадлежность, не ограничиваются рамками одного государства.

Арабские государства на Ближнем Востоке терпят крах, который во многом связан с неспособностью правительств по тем или иным причинам создать благоприятную атмосферу для развития экономики и гарантировать политическую стабильность, сообщают "Вести Экономика".

Особенно речь идет о конкуренции между шиитской и суннитской ветвями ислама.

Крах панарабизма

Вопросы межнациональной розни давно существуют на Ближнем Востоке и омрачают отношения между различными ближневосточными государствами. Такие крупные арабские государства, как Египет, Сирия и Ирак, давно заигрывали с идеей панарабизма.

Это идеология, которая стремится к объединению всего арабского мира.

Ряд экспертов полагают, что эта идеология угрожает устоявшимся монархиям, таким как Саудовская Аравия.

За идею панарабизма выступали, в частности, партия "Баас" в Сирии и Ираке, Гамаль Абдель Насер в Египте, а также ряд других известных политических деятелей.

Однако, кто бы ни был автором идеи, он продвигал идеи, близкие к национальным идеям его государства.

Панарабский национализм потерпел крах, так как он не смог заменить традиционный национализм, так как он защищал то, чего никогда в истории не существовало.

Однако и те страны, которые отказались от этой идеи, тоже не смогли получить достаточное развитие и стать жизнеспособными политическими образованиями.

Они оставались довольно хрупкими, иногда искусственно созданными объединениями, которые сохраняли целостность лишь благодаря существованию служб безопасности.

Начиная с 1970-х в странах Ближнего Востока начала набирать обороты новые транснациональная идея – исламизм (или политический ислам), которая оказалась более эффективной, чем панарабизм.

Эту идею поддерживали как "Братья-мусульмане", так и джихадисты, а также мусульмане-салафиты, поэтому движение стало набирать силы и распространилось по Ближнему Востоку.

Важно отметить, что популярность эти идеи стали набирать не только среди суннитской части арабского населения, но и среди шиитов.

Фактически именно шииты первыми создали исламистское правительство в результате свержения монархии в ходе Иранской революции 1979 г. Суннитские исламисты не имели власти до 2011 г., когда случилась так называемая Арабская весна.

Однако их власть оказалась недолгой как в Египте, так и в Сирии.

Анархия, которая воцарилась в ходе Арабской весны, стала плодородной почвой для развития джихадизма, в частности для распространения идей Исламского государства в регионе.

Группировка успешно воспользовалась религиозными разногласиями, которые есть в регионе, и которые обострились после того, как при помощи США был свергнут Саддам Хусейн и его правительство, в котором доминировали сунниты, контролировавшие страну с большинством шиитского населения. На смену ему пришло шиитское правительство.

Если говорить о событиях в Сирии, то ИГ наилучшим образом использовало нестабильную ситуацию в регионе в своих целях.

В результате военных действий фактически были разрушены суверенные государства Ирак и Сирия.

В последнее время ИГ потеряла часть захваченных территорий, однако эти потери, кажется, пошли на пользу не столько государствам, которым они когда-то принадлежали, сколько этническим группировкам, которые оказались в нужном месте и в нужное время.

Так, в Сирии суннитские арабские силы совсем не заинтересованы в борьбе с ИГ.

Две группировки, которые, кажется, заинтересованы в захвате территорий, оказавшихся в руках ИГ, это курдские вооруженные силы, а также сирийские правительственные войска.

Межрелигиозная рознь

В настоящий момент на передний план выходят группировки, основанные на религиозных отличиях, а не на национальных идеях.

Так, с одной стороны, это сунниты, формально возглавляемые Саудовской Аравией. С другой стороны, это шииты, который формально возглавляемые Ираном.

Суннитский блок находится не в лучшей форме, в то время как шиитский блок находится на подъеме.

Существует исторический прецедент того, что в настоящий момент происходит на Ближнем Востоке.

В X веке шиитские династии Буйидов и Фатимидов пришли к власти, после того как суннитский Абассидский халифат, оказавшийся под давлением со стороны конкурирующих халифатов и различных группировок, начал терять свою власть.

Тем не менее шиитские династии не смогли выстоять в окружении суннитского большинства.

Шииты восстановили власть в виде Севефидского государства в Персии, которая официально приняла ислам как государственную религию.

И теперь история повторяется: суннитское арабское объединение переживает закат.

Пока неясно окончательно, каким будет расклад сил и как будут развиваться события в будущем, однако понятно то, что на смену современному национализму приходит межконфессиональная рознь.