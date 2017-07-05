«Немецкая волна»: Минск призывают разрешить правозащитнице Тонкачевой вернуться в Беларусь 5.07.2017, 17:34

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Елена Тонкачева

Российский правозащитник передал в приемную МВД Беларуси специальное обращение.

Член Совета по правам человека при президенте России Андрей Юров в среду, 5 июля, передал в приемную белорусского МВД обращение с требованием предоставить возможность вернуться в Беларусь главе белорусского Центра правовой трансформации (Lawtrend), гражданке РФ Елене Тонкачевой.

Этот документ был принят днем ранее, накануне Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), на Параллельном форуме организаций гражданского общества. Его подписали 65 белорусских и зарубежных правозащитников, а также представителей международных структур, в том числе спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Миклош Харашти, пишет «Немецкая волна».

В 2015 году суд в Минске запретил Елене Тонкачевой въезжать в Беларусь в течение ближайших трех лет, усмотрев в ее действиях «угрозу общественному порядку в стране». Тонкачева четырежды превышала допустимую скорость во время вождения автомобиля и однажды перешла дорогу в неположенном месте. Суд не принял во внимание, что к тому времени правозащитница уже 30 лет проживала в Минске, где у нее была работа, семья и недвижимость, кроме того ее дочь является гражданкой Беларуси.

Авторы обращения потребовали незамедлительно отменить запрет на въезд Тонкачевой в Беларусь либо сократить его действие, а также в максимально короткие сроки исключить правозащитнику из списка лиц, которым запрещено въезжать в страну.

«Мы должны использовать все легальные методы, чтобы помогать правозащитникам, которые оказались в подобной ситуации и которых, в общем, достаточно незаконно пытаются не допускать в страну», - пояснил Андрей Юров. Он выразил надежду на то, что петицию рассмотрит лично министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич и что Елена Тонкачева сможет вернуться в страну уже в ближайшее время.

Аналогичное обращение направлено министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею.