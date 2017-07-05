Минчане рассказали, как съездили в свадебное путешествие на Канарские острова за 750 евро на двоих 1 5.07.2017, 17:56

В свадебное путешествие молодожены решили поехать на Тенерифе, а по пути побывали в двух европейских столицах.

«Хотелось какой-то сказки, кучи впечатлений и новых эмоций», — рассказывает tut.by о своем медовом месяце минчанка Елена Бортневская. В свадебное путешествие молодожены решили поехать на Тенерифе — один из Канарских островов. А по пути побывали в двух европейских столицах — Париже и Мадриде. В итоге 10-дневное путешествие, если считать основные расходы, обошлось в 750 евро на двоих.

«Хотели увидеть новые города, поэтому брали билет с пересадкой»

— Билеты на самолет искали на сайте azair.com. В процессе поиска выяснилось, что дешевле лететь из Варшавы. Так как нам хотелось увидеть новые города и страны, мы выбрали перелет с пересадкой в Париже, а на обратном пути — в Мадриде. Все билеты мы приобрели за месяц до вылета. И в середине сентября отправились в наше долгожданное свадебное путешествие.

За все перелеты семейная пара заплатила 226 евро на двоих. До Варшавы Елена с мужем добирались на автобусе Ecolines, билеты на который купили по акции — вышло 60 рублей на двоих в обе стороны. Так как молодожены летели лоукостами, трансферы из/в аэропорты в трех городах (Варшава, Париж, Мадрид) обошлись путешественникам в кругленькую сумму — почти 95 евро на двоих.

— Так как одного дня слишком мало для изучения всего Парижа, мы прошлись по главным достопримечательностям, которые были в пешей доступности. Первое место, куда мы отправились, — Эйфелева башня. Сразу закупились сувенирами, которые продают на каждом углу. Дальше прошлись по Елисейским полям, свернули к мосту Александра III. Последнее, что мы успели посмотреть, — Лувр.

В Париже пара провела ночь. Номер в отеле обошелся в 47 евро. На обратном пути пересадка у молодоженов была в Мадриде. Ночь в отеле в испанской столице стоила 35 евро.

«Отдохнуть могли бы и более бюджетно»

— Чтобы лучше изучить Тенерифе, мы решили побывать как в южной, так и в северной части. Несмотря на то, что остров по площади небольшой, юг и север Тенерифе существенно отличаются климатом, рельефом, растительным миром и даже темпом жизни местного населения.

В Коста Адехе (юг Тенерифе) мы жили 4 дня в хостеле с включенным завтраком. Еду покупали в местных супермаркетах, иногда ужинали в кафе. В Коста Адехе мы посетили аквапарк, отправились на морскую прогулку в поисках китов и дельфинов, а в остальное время наслаждались солнышком на берегу Атлантического океана. Для переезда в северную часть (Пуэрто де ла Крус) и дальнейшего изучения острова мы арендовали автомобиль, забронировав его заранее в интернете. Аренда машины на 4 дня стоила 90 евро, на бензин мы потратили еще 18 евро.

На севере Тенерифе мы также провели 4 дня. За это время изучили особенности национальной кухни и попробовали местные блюда (в среднем один поход в кафе нам обходился в 20 евро). Сходили в Лоро-парк (местный зоопарк. — Прим.). На арендованном автомобиле мы исследовали остров самостоятельно: посетили Национальный парк Тейде, ущелье Маска, Икод-де-лос-Винос.

С учетом основных расходов — отелей, билетов на самолет и трансферов — медовый месяц обошелся паре в 757 евро. Однако если прибавить дополнительные траты: аренду автомобиля, посещение Лоро-парка и аквапарка (116 евро на двоих), морскую прогулку (74 евро), а также расходы на кафе, шопинг и сувениры (320 евро) — стоимость путешествия возрастает до 1375 евро.

— Можно было, конечно, отдохнуть более бюджетно, исключив экскурсии и питаясь только в супермаркете. Но это все-таки отдых! И мы позволили себе расслабиться, — рассказывает Елена.