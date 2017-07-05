Могилевчанка ехала в Украину с советским паспортом 3 5.07.2017, 18:11

ФОТО: BRESTNET.COM

Жительница Могилева живет по документу несуществующего государства уже почти 26 лет.

Жительница Могилева ехала в Украину с советским паспортом. Происшествие случилось в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе.

Выяснилось, что паспорт Республики Беларусь 68-летняя женщина получать отказывается принципиально, сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси.

Получается, что жительница Могилева живет по документу несуществующего государства уже почти 26 лет.

Похожий случай произошел в октябре прошлого года. 63-летняя белоруска, которая живет в США, въезжала в нашу страну через пункт пропуска «Привалка» на белорусско-литовской границе и предъявила паспорт гражданки СССР, изданный в 1984 году. Ее предупредили, но через границу пропустили.