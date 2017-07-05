Могилевчанка ехала в Украину с советским паспортом

Могилевчанка ехала в Украину с советским паспортом3
- 5.07.2017, 18:11
Жительница Могилева живет по документу несуществующего государства уже почти 26 лет.
Жительница Могилева ехала в Украину с советским паспортом. Происшествие случилось в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе.
Выяснилось, что паспорт Республики Беларусь 68-летняя женщина получать отказывается принципиально, сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси.
Получается, что жительница Могилева живет по документу несуществующего государства уже почти 26 лет.
Похожий случай произошел в октябре прошлого года. 63-летняя белоруска, которая живет в США, въезжала в нашу страну через пункт пропуска «Привалка» на белорусско-литовской границе и предъявила паспорт гражданки СССР, изданный в 1984 году. Ее предупредили, но через границу пропустили.