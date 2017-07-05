Зачем Дональд Трамп едет в Польшу: пять причин 2 Кевин Понниа, BBC

5.07.2017, 18:25

Дональд Трамп

Президента США ожидает теплый прием в Варшаве.

Дональд Трамп готовится к поездке на саммит "Большой двадцатки", который открывается в пятницу в Гамбурге.

Однако по пути в Германию президент США, к большой радости консервативного националистического правительства Варшавы, сделает остановку в Польше.

По словам лидера правящей партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского, вся Европа завидует Польше, которую Трамп посетит раньше Германии и Франции.

Но почему американский президент обратил свое внимание на эту страну?

Дональда Трампа ожидает теплый прием в Варшаве

Теплый прием

Дружественный прием в Польше президентам США практически гарантирован, и для Дональда Трампа это немаловажный факт: дома это произведет хорошее впечатление.

В Гамбурге власти ожидают стотысячную демонстрацию протеста против саммита "Большой двадцатки", да и в Лондоне, куда президент в конечном итоге совершит свой долгожданный визит, тоже предсказывают массовые акции протеста.

Зато в Польше представители Белого дома могут вздохнуть спокойно.

По данным польского издания Gazeta Wyborcza, правящая партия обеспечит явку многотысячной дружелюбно настроенной аудитории, которая в четверг будет внимать выступлению Трампа на знаменитой площади Красинских в Варшаве, где установлен памятник героям Варшавского восстания против нацистов в 1944 году.

Впрочем, по мнению некоторых аналитиков, свозить в Варшаву толпы лояльно настроенных граждан было совсем необязательно.

"Если только они не совершают опрометчивых поступков, практически все американские президенты пользуются здесь большой популярностью, и их тепло встречают", - утверждает специалист по Польше, профессор университета Сассекса Алекс Щербяк.

В 2001 году Джордж Буш-младший выступил в Варшаве с программной речью по поводу новой внешней политики США

На одной волне

И политические лидеры Польши, и президент США видят себя в авангарде популистского движения против либеральных элит, доминировавших в западной политике последних лет.

Они беззастенчиво выдвигают на первое место то, что считают национальными интересами, будь то вопросы климатических изменений или миграции, часто заслуживая гневную реакцию.

"И Качиньский, и Трамп видят себя людьми, способными остановить мировое наступление леволиберальной политкорректности, - говорит корреспондент влиятельной правоцентристской газеты Rzeczpospolita Михал Шулджиньский. - Парадоксально, но чем больше вы критикуете Трампа, и чем больше вы критикуете Качиньского, тем больше они уверены в своей правоте".

После прихода к власти партии "Закон и справедливость" в 2015 году Польша вступила в конфронтацию с ЕС, отказываясь выполнять обязательные квоты по расселению беженцев.

Качиньский как-то даже заявил, что прибывающие в Европу мигранты несут с собой болезни.

Внутренние реформы правительства навлекли критику со стороны правозащитных групп и обострили конфликт Польши с Европейской комиссией, по мнению которой, власть закона оказалась там под угрозой.

Как отмечает советник президента США по национальной безопасности Герберт Рэймонд Макмастер, в своем выступлении на площади Красинских Трамп будет говорить о становлении Польши как новой ведущей европейской державы.

По словам аналитиков, это выигрышная ситуация для обеих сторон. Визит Трампа повысит престиж правительства Польши, которое критикуют за самоизоляцию, а самому президенту окажут теплый прием в крупной европейской стране, правительство которой во многом разделяет его политические взгляды.

Потратьтесь (на оборону), и да обрящете

Этот визит также позволит Трампу продемонстрировать, что те, кто выполняет принятые перед НАТО обязательства по расходованию 2% валового национального продукта на оборонные нужды, получают за это вознаграждение. Ожидается, что президент США похвалит Польшу за то, что она остается одной из немногих стран НАТО, выполняющих это обязательство.

В настоящее время в Польше размещено около 900 американских военнослужащих в рамках усилий по снижению страхов восточноевропейских членов НАТО, опасающихся российской агрессии.

В ходе визита в Брюссель Трамп потребовал от союзников по НАТО выполнять свои обязательства по обороным расходам

На самом деле избрание Дональда Трампа вызвало в Польше определенную озабоченность, поскольку там опасались, что новый президент может заключить грандиозную сделку с Владимиром Путиным, которого польские правые считают своим проклятием.

С тех пор подобные страхи улеглись, однако многие в регионе надеются, что во время визита в Варшаву Трамп подтвердит свою приверженность соблюдению 5 пункта устава НАТО, который подразумевает, что нападение на любого из участников альянса расценивается как нападение на весь блок.

Кукиш Евросоюзу?

В ходе визита в Польшу Дональд Трамп выступит перед участниками саммита "Трех морей", организованного по инициативе Польши и Хорватии и объединившего 12 стран, имеющих выход к Балтийскому, Адриатическому и Черному морям.

Саммит стал частью усилий Польши, стремящейся позиционировать себя как регионального лидера за пределами силовой структуры ЕС, в которой доминируют Франция и Германия, и с которой у Варшавы возникло немало противоречий, говорит профессор Щербяк.

Визит Трампа в Польшу может быть расценен как одобрение такого проекта, который некоторые европейские дипломаты рассматривают с подозрением.

"Посыл таков, что США продолжают демонстрировать: они не готовы неизменно сотрудничать с одними и теми же европейскими элитами и будут весьма рады построить связи с правительствами, бросающими вызов Брюсселю в некоторых вопросах", - считает Щербяк.

Все дело в газе

Правительство Польши пытается стать менее энергозависимым от России, и в рамках этой стратегии в июне в страну поступила первая партия американского сжиженного природного газа.

Для любителя сделок Дональда Трампа это еще одна беспроигрышная комбинация.

Перед Польшей и другими странами Восточной Европы стоит стратегическая задача по диверсификации источников энергии. А Белый дом стремится увеличить экспорт американского газа. И Дональд Трамп намерен донести это послание до участников саммита "Трех морей".

Кевин Понниа, BBC