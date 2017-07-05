Путешественник из Нидерландов: Показалось, что я был единственным туристом в Беларуси 2 5.07.2017, 18:44

Фото: Bart van Eijden

Барт ван Эйден провел в Минске 4 дня: съездил на такси к Кургану славы и попробовал белорусские коктейли.

Барту ван Эйдену из Нидерландов 30 лет. И он отметился на каждом континенте, объехав полмира - от Канады до Австралии. Но цель у него другая. Молодой путешественник заглянул в редакцию kp.by на чашку чая и рассказал о своих планах.

«Люблю путешествовать по трудным и захватывающим странам»

Путешествовать Барт начал в 2009 году во время учебы.

- Я подумал: почему бы, пока я молод, не начать с самого трудного? Я полетел в Македонию, оттуда в Албанию, потом в Египет – перелет был дешевым. Там я понял, что бесцельные перемещения из страны в страну – это не очень интересно. Тогда я решил поставить перед собой цель – побывать в 100 странах и попасть в Travellers Century Club, американскую организацию путешественников. Я планирую сделать это к 2020 году. Осталось 25 стран. В Беларусь (она стала последней непосещенной европейской страной, - прим.) я прилетел из Амстердама. После вас – Мюнхен и, надеюсь, Туркменистан.

Ашхабад - следующая «экзотическая» столица, которую Барт посетит после Минска.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Во время 7-месячного перерыва в образовании Барт совершил кругосветку: полетел из Китая в Канаду, оттуда в Южную Америку – и домой.

- В мире полно стран, куда бы я не хотел ехать. Например, на острова в Карибском море или в страны Океании. В следующем году я попытаюсь попасть в Саудовскую Аравию. Пока что самое страшное место, где я был, - это Мозамбик. В стране недавно закончилась гражданская война. Полиция там очень коррумпирована. Они пытались вытянуть деньги и из меня, чуть не подстрелили. Солдат перезарядил затвор АК-47 и даже направил в мою сторону! Но все обошлось.

Фото: Bart van Eijden

Голландец был на Кубе, в Колумбии, Эквадоре и Перу, в Западной Сахаре, Египте, ЮАР, Свазиленде, Мозамбике, Зимбабве и Ботсване, в Иордании, Ливане, Иране, Грузии, Греции, Турции, Узбекистане, Кыргызстане, Индии, Бангладеш, в Китае и Японии… И еще во всех странах Европы, США, Канаде и Австралии.

Беларусь стала последней европейской страной в коллекции голландца.

- Откуда деньги на это все?

- Пока я был студентом, по 25 часов в неделю подрабатывал звукорежиссером и фотографом. Плюс поддержка государства: в Голландии правительство материально помогает студентам, в зависимости от их дохода. Сейчас я путешествую немного меньше: полтора года назад я устроился на постоянную работу в сфере консалтинга – помогаю ритейлерам, магазинным сетям.

После интервью Барт захватил дождевик и поехал на такси к Кургану Славы. Хотел воспользоваться общественным транспортом - но не нашел никаких вариантов.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

«Меня поразил размер вашей армии. Зачем она вам?»

- Я не разделяю мир на страны. Мне больше нравится думать регионами. Больше всего мне интересны Балканы, пост-советские страны, Средняя Азия, Ближний Восток, Африка. Еду, как только нахожу дешевые билеты. В Беларусь я попал после введения пяти дней без визы. Я считаю, что это одна из лучших вещей, что случилась с вашей страной за много лет. Заплатил 140 евро за билеты.

- Что удалось увидеть?

- Мы погуляли около Двора Спорта на дне вышиванки. Два раза были на улице с граффити (Октябрьской, - прим.). Очень красиво, крутой район. Я сфотографировался там с Лениным.

Фото с Лениным - один из обязательных пунктов для иностранных туристов в Беларуси.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Мне очень понравились светофоры, встроенные в тротуар: смотришь в телефон и видишь, когда он переключается с красного на зеленый - очень удобно, отличная задумка.

Мы прошлись по десяти разным барам (всем, что были перечислены в гиде, которым я руководствовался) – в Минске готовят очень смешные затейливые коктейли! Видел Национальную библиотеку. Мне сказали, что белорусы ее не любят, потому что им пришлось платить за ее строительство. А мне она понравилась, интересная форма. Я пришел к ней в 6 утра, чтобы сделать на ее фоне фото танка. И, конечно, парад.

Фото: Bart van Eijden

Голландца впечатлили необычные коктейли.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

- Как впечатления?

- Я спросил своих соседей, как им, и они подняли пальцы вверх: е-е-е, здорово! А все, кого я встретил потом – таксист, люди в баре, соседи в хостеле – все признались, что его просто ненавидят. Все это были молодые люди.

«Меня напрягало количество охраны»

- Меня меня просто поразило количество солдат и полиции. Особенно на пунктах пропуска. Их было слишком много! Мне кажется, можно было бы обойтись половиной: меня проверили пятеро полицейских, а мог справиться один. Еще один просто стоял и снимал на камеру – зачем? Я сделал фото, но меня заставили его удалить. Солдаты были повсюду, даже на концерте, который смотрели люди. Но ведь это вечеринка! Должно быть весело!

Охраны много не просто так: 9 лет назад на Дне независимости был взрыв.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

- Охраны много не просто так: 9 лет назад на «дне независимости» был взрыв.

- А-а, тогда я могу понять, почему их было так много, и почему специальная группа проверяла траву. С одной стороны, количество силовиков меня напрягало. Но, с другой, я был уверен, что это самое безопасное место, в котором я когда-либо был: что бы ты ни делал, на тебя смотрят десятеро крепких парней.

Фото: Bart van Eijden

«Мне показалось, что я был единственным туристом в Беларуси»

- Насколько я понял, в Беларусь приезжает немного туристов. Я думал, что из-за фотоаппаратов, которые я взял с собой, сотрудники спецслужб подумают, что я какой-то шпион. Но меня не проверили – оказалось, все страхи в голове. Беларусь – нормальная страна! Я был во многих странах соцблока, и вы не особенно отличаетесь. В Украине многие люди настроены проевропейски, у вас это менее заметно.

- Достаточно пяти дней, чтобы посмотреть Беларусь?

- Пять дней – это слишком мало. Почему пять? Сделайте месяц, как многие другие страны! Я не понимаю, кому может хватить этого времени. Может быть, только бизнесменам. Для туризма – это ничто. За это время можно максимум посетить Минск. Все остальные интересные места расположены слишком далеко. Нужно хотя бы две недели. Кстати, мне показалось, что я – единственный турист в Беларуси. В моем хостеле больше никого не было!

Один из минусов Беларуси как туристической страны - отсутствие места для завтрака.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

И еще одна вещь: у вас проблема с местами для завтрака. Мне казалось, что на улицах должно быть много небольших пекарен, но каждое утро я сталкивался с отсутствием этой культуры. Наверное, дело в том, что у населения нет денег на завтраки вне дома – тогда это объяснимо.

- А что вообще в Европе знают о Беларуси?

- В Нидерландах - ничего. Если вы попросите голландца назвать одну вещь о вашей стране, он ничего не скажет. Вас, в отличие от России, не бывает в новостях. Когда я сказал, что поеду в Wit-Rusland («Беларусь» по-голландски, - прим.Ред.), все, что услышали мои собеседники, это Rusland («Россия»). Но я могу понять, почему дело обстоит так: в интернете полным-полно путешественников, которые не едут к вам из-за виз. Никто не хочет заморачиваться – ведь можно взять машину и поехать в Италию. А если никто не едет, откуда все остальные должны о вас узнать?