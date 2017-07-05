Цена на нефть марки Brent рухнула на 3,38% в течение дня 5.07.2017, 18:59

Нефть стремительно дешевеет из-за роста экспорта странами ОПЕК и сильного доллара.

Цены на нефть значительно снизились на вечерних торгах среды из-за роста экспорта странами ОПЕК и укрепления доллара.

К 18.46 по минскому времени фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на -3,38 процента до $48,00 за баррель.

Нефтяной картель ОПЕК и несколько стран вне организации в конце мая договорились продлить сроки сокращения добычи на девять месяцев до марта 2018 года ради восстановления баланса мирового спроса и предложения.

Тем не менее в июне экспорт нефти странами ОПЕК вырос второй месяц подряд до 25,92 миллиона баррелей в сутки, что превышает показатель мая и аналогичного периода прошлого года на 450.000 баррелей в сутки и 1,9 миллиона баррелей в сутки соответственно, следует из расчётов Рейтер.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль сказал Reuters, что рост нефтедобычи в ключевых странах-производителях сырья может подорвать усилия ОПЕК+, направленные на восстановление баланса на мировом рынке нефти во втором полугодии текущего года.

В фокусе внимания инвесторов - данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API) и официальная статистика Управления энергетической информации (EIA).