Парковка во дворах возле минского вокзала будет платной 2 5.07.2017, 19:18

Во дворах за «Воротами города» установили систему, которая будет распознавать номера автомобилей и выставлять счета.

В конце июля парковка во дворах напротив минского железнодорожного вокзала станет платной. Во дворах за "Воротами города" установили систему, которая будет распознавать номера автомобилей и выставлять счета. В следующем квартале работники парковок будут искать "чужие" машины и класть им под дворники красные листовки, пишет minsknews.by.

Парковка останется бесплатной, если машина принадлежит жителю дома. Номера автомобилей их гостей можно будет внести в специальную базу — тогда бесплатно запарковаться на определенное время смогут и они.

Для "чужих" парковка во дворах у вокзала будет стоить от 2 до 5 рублей. О тарифах и способах расчета будут информировать специальные знаки.

Чтобы наказать нарушителя, нужно будет ждать месяц

Во дворе между улицами Ульяновской, Свердлова и Кирова контролировать процесс будут работники парковок. Обнаружив факт парковки "чужого" транспорта, они будут фотографировать его с 3-4 точек с GPS-координатами, чтобы была привязка к местности. В течение месяца будет выясняться, действительно ли машина не принадлежит никому из жильцов. И если выяснится, что не принадлежит, то сведения направятся в ГАИ.